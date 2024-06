Dans l’hiver de Boston, Kristaps Porzingis n’a pensé qu’au terrain

Même s’il a raté la majeure partie des playoffs, Kristaps Porzingis a été capital dans la réussite de Boston cette saison. Jayson Tatum le dit encore plus clairement, en assurant que le Letton « a fait de nous une meilleure équipe ». La clé de son adaptation ? Faire « exactement ce que nous attendions de lui tout au long de la saison », poursuit le All-Star.

Un constat confirmé par le principal intéressé, qui a maintenu le même discours toute la saison. « Ils m’ont accueilli à bras ouverts, sans aucune tension », explique-t-il à The Athletic. « Je l’ai dit dès le premier jour : je suis là pour aider à gagner. Peu importe ce qu’il faut faire : être sur le banc, en sortir ou autre. Je suis là pour ça. »

Avec 20.1 points (à 51% de réussite au shoot), 7.2 rebonds et 1.9 contre de moyenne, l’ancien de New York a réalisé une des meilleures saisons de sa carrière à Boston. Il faut dire qu’il s’était bien préparé en étudiant le jeu de Jayson Tatum et Jaylen Brown, afin de se fondre dans le moule.

« Je pense que mon expérience nous a aidé à se mettre dans le bon sens et faire un bon début. On l’a vu en début de saison, Brown et moi, ça a fonctionné immédiatement, au niveau du jeu à deux », constate l’intérieur.

Une saison de solitude

Mais plus encore que l’analyse technique, il y a les conditions de la saison de Kristaps Porzingis qui ont pesé. Après une année à Washington pour se relancer, il a découvert la ville de Boston et son climat hivernal peu accueillant, qui pousse à rester chez soi.

« Le joueur de basket que je suis entre dans ses meilleures années », juge-t-il à bientôt 29 ans (il les aura le 2 août). « Sur le plan personnel, en dehors du basket, cette saison fut intéressante et nécessaire. On apprend toujours et quand je reviens à ma manière de penser il y a deux ans, j’ai évolué. C’est ma première saison où je suis totalement seul. L’hiver est sombre et long. Maintenant que la météo est meilleure, les amis viennent en visite, c’est différent. Mais l’hiver, j’ai eu beaucoup de temps pour penser à moi. Ce fut une saison de solitude d’une certaine manière. »

Des conditions parfaites pour se concentrer uniquement sur les performances sur le parquet. Surtout que même s’il y avait une pression certaine, inhérente aux ambitions élevées de Boston, l’ancien des Mavericks, en ayant prolongé de deux ans avant même le premier match de la saison, était libéré et n’avait pas besoin de penser à son avenir.

« À ce stade de ma carrière, je ne cours pas derrière un autre contrat, je n’ai pas de folles attentes. Je m’adapte à ce que je suis personnellement et sportivement. J’ai signé mon contrat. C’est la situation idéale pour aller chercher le titre. Et tout se fait au bon moment, avec les gars qui sont dans leurs meilleures années, donc c’est parfait », conclut-il.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.