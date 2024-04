Victor Wembanyama en route pour marquer l’histoire des meilleurs défenseurs

Certains s’attendaient à voir Rudy Gobert, Bam Adebayo et Anthony Davis comme finalistes du vote pour le titre de Défenseur de l’année. Finalement, c’est le meilleur contreur de la ligue (3.6), Victor Wembanyama, qui accompagne Rudy Gobert et Bam Adebayo dans le Top 3, au grand dam d’un « AD » particulièrement remonté.

À seulement 20 ans, « Wemby » figure donc déjà parmi les meilleurs défenseurs de la NBA. Assuré de finir sur le podium du « Defensive Player of the Year (DPOY) » dès sa première année en NBA, le Français deviendra le deuxième rookie de l’histoire à obtenir l’une des trois premières places de ce scrutin.

Le premier ? Un certain Manute Bol en 1986, au sortir de cet exercice où il avait également terminé meilleur contreur de la ligue, avec une moyenne monumentale –mais pas record– de… 5.0 contres par match !

Une sélection « All-Defensive » pour couronner le tout ?

On peut donc s’attendre à voir Victor Wembanyama apparaître dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs de la saison, ce qui lui permettra d’établir un nouveau record de précocité.

À précisément 20 ans et 101 jours au moment de l’ultime rencontre de saison régulière, le Français fera alors (largement) mieux que les 21 ans et 104 jours de Dejounte Murray, décoré de la sorte en 2018 (mais ce n’était « qu’une » sélection dans la « All-Defensive Second Team »…).

Toujours au sujet des « All-Defensive Teams », on notera qu’ils ne sont actuellement que cinq à avoir été retenus au sein de l’une d’elles dès leur première année. Leurs noms ? Kareem Abdul-Jabbar (1970), Hakeem Olajuwon (1985), Manute Bol (1986), David Robinson (1990) et Tim Duncan (1998).

Mais aucun n’avait intégré le meilleur cinq défensif, il s’agissait « simplement » du second meilleur pour eux. Victor Wembanyama, déjà encensé par ses pairs, peut donc réellement marquer l’histoire en étant élu dans la « All-Defensive First Team » dans les prochaines semaines. En profitant de la disparition des postes dans ces équipes ?

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.