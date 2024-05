All-Rookie Teams | Avec Victor Wembanyama, mais sans Bilal Coulibaly

Après avoir décerné tous ses trophées individuels, la NBA reprend cette semaine sa distribution des récompenses en dévoilant ses meilleurs cinq de la saison. Comme d’habitude, elle démarre par les All-Rookie Teams et on y retrouve, bien évidemment, le Rookie de l’année Victor Wembanyama.

« Wemby » figure effectivement dans la « All-Rookie First Team » et, sans surprise, il fait encore l’unanimité. Le Français des Spurs est accompagné de Chet Holmgren (Thunder) et Brandon Miller (Hornets), les deux autres finalistes au titre de ROY 2024, ainsi que Jaime Jaquez Jr. (Heat) et Brandin Podziemski (Warriors).

Pas vraiment de décisions surprenantes de la part des différents votants et cela nous laisse donc avec une « All-Rookie Second Team » composée de Keyonte George (Jazz), Cason Wallace (Thunder), GG Jackson II (Grizzlies), Amen Thompson (Rockets) et Dereck Lively II (Mavericks).

Du côté des principaux absents de ces deux équipes, on recense entre autres Scoot Henderson (Blazers), Ausar Thompson (Pistons), Cam Whitmore (Rockets), Marcus Sasser (Pistons) ou encore Trayce Jackson-Davis (Warriors). Sans oublier Bilal Coulibaly (Wizards), l’autre rookie français en vue cette saison.