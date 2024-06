Celtics – Mavericks : Boston par K.O. en saison régulière

Même si elles n’offrent pas toujours une vérité ni une lecture significative, il est toujours intéressant de revenir sur les rencontres en saison régulière des deux finalistes NBA. Les Celtics et les Mavericks ont croisé le fer en janvier et mars et une tendance s’est confirmée.

Lors des deux rencontres, Boston a imposé son talent, même sans Kristaps Porzingis lors du déplacement dans le Texas, pour l’emporter deux fois.

22 janvier à Dallas (110-119)

Comme il avait joué et brillé la veille à Houston, Kristaps Porzingis était en civil pour cette rencontre. Mais ça n’a pas posé de problèmes aux Celtics, qui ont pu s’appuyer sur Jayson Tatum et Jaylen Brown en première période. Le duo Kyrie Irving – Luka Doncic tente de répondre après la pause, mais les deux All-Stars de Boston sont plus forts.

Les Celtics sont seulement inquiétés à cinq minutes de la fin, après les dernières banderilles de Luka Doncic, auteur d’un gros match avec 33 points, 18 rebonds et 13 passes mais bien gêné par les défenseurs celtes, notamment Jaylen Brown (35 points).

Ce dernier climatise la salle d’un 3-points en fin de partie et les Celtics l’emportent avec 38 points de Jayson Tatum.

1er mars à Boston (138-110)

Presque six semaines après ce premier duel, les deux équipes se retrouvent à Boston. Cette fois, Kristaps Porzingis est là et lui et ses coéquipiers restent alors sur neuf victoires de suite. Les Cetlics prennent rapidement le contrôle de la partie. Puis, en troisième quart-temps, ils se retrouvent sous le menace des troupes de Jason Kidd.

Jayson Tatum et Porzingis accélèrent et les joueurs de Joe Mazzulla passent un 21-11 pour se redonner de l’air. Le dernier quart-temps est ainsi à sens unique. Dallas n’a vraiment pu y croire que quelques instants, avant d’être balayé. Le trio Tatum – Brown – Porzingis termine avec 81 points dans cette dixième victoire d’affilée.

Luka Doncic compile encore un triple-double (37 points, 12 rebonds et 11 passes) mais on retient surtout l’accueil glacial du public de Boston pour Kyrie Irving (19 points). « Ils ont le droit de huer », réagira le meneur de jeu des Mavericks.