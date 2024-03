Les Celtics écrasent les Mavericks pour une 10e victoire de suite

Décidément, rien n’arrête les Celtics et surtout pas les Mavericks de Luka Doncic (37 points, 12 rebonds, 11 passes), puisque la meilleure équipe de la ligue s’est encore imposée (138-110), et ce pour la dixième fois consécutive, afin de renforcer davantage son avance au sommet de l’Est et de la NBA.

Jayson Tatum (32 points, 8 rebonds), Jaylen Brown (25 points, 7 rebonds, 5 passes) et Kristaps Porzingis (24 points) ont tous tenu leur rang dans cette affiche contre Dallas, synonyme de retour toujours glacial pour Kyrie Irving (19 points) du côté de Boston.

Place maintenant au remake des Finals 2022 pour les Celtics, dimanche soir (21h30) face aux Warriors, dans un choc explosif entre les deux meilleures équipes du mois de février. Les Mavericks, pas non plus en reste ces dernières semaines (huit victoires en onze matchs), retourneront eux dans le Texas pour tenter de protéger leur place dans le Top 8 de l’Ouest, menacée justement par… Golden State (et Los Angeles).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston, puissance 10. Meilleure équipe de la ligue, les Celtics possèdent de plus la meilleure série de victoires de la saison, toutes équipes confondues, avec cette dixième consécutive. Magic, Clippers, Knicks et Cavaliers s’étaient arrêtés à neuf, mais pas les C’s donc, qui ont donné une petite leçon de collectif et d’efficacité à ces Mavs, torpillés notamment à 3-points (21 réussites concédées, pour seulement 9 tirs convertis).

– Boston fait craquer Dallas quasiment sur commande. Uniquement menés dans la première minute, avant de prendre les devants et de ne plus les lâcher ensuite, les Celtics se trouvaient toutefois sous la menace des Mavericks au milieu du troisième quart-temps (81-79). Sauf que le duo Jayson Tatum – Kristaps Porzingis s’est fâché et, en un claquement de doigts ou presque, un 21-11 a été infligé pour se détacher jusqu’à la fin de la période, avant que le dernier acte ne soit à sens unique, compte tenu de la force collective celte. Les Mavs y ont cru, mais les C’s ont vite calmé leurs ardeurs et assuré la victoire en soignant leur différentiel.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.