Jalen Brunson défend Rudy Gobert mais pense à Jrue Holiday comme meilleur défenseur de l’année

Le shoot décisif de Luka Doncic dans le Game 2 face aux Wolves, devant Rudy Gobert, restera comme l’une des images fortes de ces playoffs. Image qui a généré sa dose d’ironie envers le Français, de nouveau récompensé cette année par un trophée de meilleur défenseur de l’année.

Quand il repense à cette action, Jalen Brunson compte plutôt parmi les défenseurs du pivot des Wolves. « Vous le laissez sur Luka et Kyrie (Irving). Je ne pense pas qu’il y ait une seule personne sur cette planète qui dise : ‘Hey, va défendre Kyrie, va défendre Luka, et bonne chance’. Rudy change-t-il la donne sur le plan défensif ? Absolument », juge le meneur des Knicks.

Gobert fait réfléchir l’attaquant

Un bon moyen de rappeler qu’un défenseur de haut niveau au physique comparable aux deux génies des Mavs va naturellement souffrir face à eux. Et que ce sera encore plus le cas pour un joueur de cette taille comme Rudy Gobert.

« Si vous dépassez votre défenseur et que vous voyez Rudy derrière vous, vous ne vous contentez pas d’envoyer le ballon, vous pensez à ce que vous devez faire pour le mettre dans le panier. Il fait des choses en défense qui vous font réfléchir, mais lui demander d’aller sur le terrain et de ‘switcher’ ? », poursuit Jalen Brunson, en podcast avec son coéquipier Josh Hart.

Ce dernier, qui s’amuse de la « coordination » du Français, trouve « injuste » de le laisser face à ce profil de joueurs. « On l’a vu des tonnes de fois. Est-ce que je pense que lorsqu’on voit ça, il devrait être cité pour le titre de meilleur défenseur de l’année à l’avenir ? Non. Mais c’est aussi injuste de se dire : ‘OK, va là-bas et défend sur ces gars sans aide’. Ce sera difficile pour n’importe qui. »

Jalen Brunson pense qu’un autre joueur devrait être considéré dans cette course au DPOY : Jrue Holiday. « Jrue n’a jamais gagné ce trophée. Pensez au nombre de stops de la gagne qu’il a effectués. Pensez à toutes les combinaisons différentes qu’il a dû faire. Parfois, il défend sur le pivot. Il finit par changer sur les ‘pick-and-rolls’ et faire toutes ces choses », développe le Knick.

Six fois cité dans les meilleurs cinq défensifs de la ligue, le meneur des Celtics n’était pas parmi les finalistes pour le trophée cette saison, où les seuls intérieurs ont été cités. Il a tout de même terminé 6e dans cette course.