Après leur défaite à domicile lors du Game 1, les Wolves n’avaient pas d’autre choix que de rebondir dès le Game 2, et toujours devant leur public. Une mission qu’ils n’ont pas su remplir, car les Mavericks sont venus les braquer dans les derniers instants (109-108) pour se retrouver à deux victoires des Finals 2024 !

Le héros du soir côté texan se nomme comme souvent Luka Doncic : 32 points, 13 passes, 10 rebonds et le « game-winner » à 3 secondes de la fin, devant les immenses bras de Rudy Gobert (16 points, 10 rebonds) ! Épaulé par son compère Kyrie Irving (20 points, 6 passes) et la doublette Daniel Gafford – Dereck Lively II (30 points, 14 rebonds, 5 contres en cumulé), « Luka Magic » a assommé Naz Reid (23 points), Anthony Edwards (21 points, 7 passes, 5 rebonds), Mike Conley (18 points, 5 rebonds, 5 passes) et consorts.

Dallas mène donc 2-0 dans cette finale de conférence, après avoir compté jusqu’à… 18 points de retard dans la partie, et les deux prochaines rencontres de la série auront lieu dans le Texas. Minnesota va devoir être très, très grand pour renverser la vapeur à l’American Airlines Center après cette douloureuse défaite…

Minnesota mord mais laisse Dallas en vie

L’entame de match est équilibrée, avec des Wolves qui s’appuient sur des lancers-francs d’Anthony Edwards, agressif, et des 3-points de Naz Reid, tandis que les Mavericks s’en remettent à la vista offensive de Luka Doncic pour alterner jeu intérieur et jeu extérieur (32-26).

Le second quart-temps marque un premier tournant dans la partie, car Dallas ne trouve plus de solution en attaque pendant près de cinq minutes et Minnesota, même dominé au rebond, se déchaîne à 3-points pour faire grimper l’écart. Avec Naz Reid, encore lui, mais aussi Mike Conley. À -18 au tableau d’affichage, la défense des Mavs nourrit leur attaque et ils peuvent compter sur cette fin de mi-temps réussie pour limiter la casse à la pause (60-48).

Bien plus inspiré en attaque, Luka Doncic se remet en route et, entre son scoring toujours plus varié et ses passes bien senties pour ses intérieurs, il ramène les Mavericks dans le match. La machine des Wolves commence à s’enrayer, notamment lorsque Mike Conley va s’asseoir sur le banc pour souffler. Le trio Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert est à la peine et le doute semble s’installer dans les têtes des hommes de Chris Finch, qui conservent cependant les commandes (86-79).

Kyrie Irving et Luka Doncic, les climatiseurs

Le quatrième quart-temps s’apparente à un duel de pistoleros entre Naz Reid et Kyrie Irving à 3-points. L’intensité est au plus haut, les deux équipes se rendent coup pour coup car l’écart est comblé, et on se dirige vers un « money-time » irrespirable (96-96), tandis que les arbitres sifflent moins. D’un côté, la paire Doncic/Irving sert le duo Gafford/Lively II pour des paniers faciles dans la peinture. De l’autre, Anthony Edwards et Mike Conley se font violence pour des points sur la ligne ou dans la raquette.

Un surprenant 0/2 de Kyrie Irving aux lancers est compensé par un énième 3-points pour ramener Dallas à une possession. Après un nouveau challenge réussi par Jason Kidd et la perte de balle d’un Anthony Edwards qui continue de balbutier son jeu, les Mavs se retrouvent avec un ballon pour égaliser ou passer devant…

En isolation face au DPOY Rudy Gobert, Luka Doncic se charge de climatiser le Target Center d’un « stepback-3 » à 3 secondes de la fin ! Sur l’ultime possession, Edwards décale Naz Reid derrière l’arc mais celui-ci échoue pour la deuxième fois de la soirée à longue distance et Minnesota s’incline sur le fil (109-108). Quel Game 2 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic, « for the win ». À l’image des Celtics à l’Est, les Mavericks ne se trouvent plus qu’à deux victoires des Finals et ils le doivent en grande partie à Luka Doncic, leur génie slovène (qui a certes reçu le soutien d’un Kyrie Irving à 13 points dans les douze dernières minutes). Non content de signer son 8e triple-double en playoffs, Doncic s’est permis d’inscrire le « game-winner » à 3 secondes de la fin, pour climatiser le Target Center. Dans le leadership, le contraste avec Anthony Edwards est saisissant et il semble capable de renverser des montagnes malgré un genou et une cheville en vrac. C’est dire la qualité du bonhomme…

– Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns déçoivent encore. Les 3-points de Naz Reid auront longtemps masqué les difficultés du duo Edwards/Towns, qui cumule à peine 36 points à 9/33 au tir. C’est une fois de plus insuffisant et décevant, après les 35 points à 12/36 au tir du Game 1, d’autant que le « money-time » a renforcé le sentiment d’échec des deux hommes dans cette finale de conférence. En effet, Karl-Anthony Towns a passé les neuf dernières minutes (!) sur le banc et Anthony Edwards a paru trop hésitant offensivement, malgré quelques lancers. Gâchant surtout le dernier ballon qui aurait pu mettre Minnesota à l’abri…

– Minnesota face à l’histoire. En NBA, seules 34 équipes sur 456 ont remonté un handicap de 0-2 pour remporter leur série de playoffs. Le problème, c’est que seules 5 de ces 34 équipes l’ont fait en ayant perdu les deux premiers matchs à domicile : les Lakers 1969, les Rockets 1994, les Mavericks 2005, les Celtics 2017 et les Clippers 2021. Au tour précédent, les Nuggets ne sont pas passés loin de devenir la sixième équipe face… aux Wolves, mais ces derniers s’en sont sortis au Game 7. Les voilà désormais confrontés au même défi et, historiquement, il n’y a eu aucun comeback de ce type en finale de conférence ou en finale NBA…

[boxscore_240524_min-dal]