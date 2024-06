En soutien de Rudy Gobert, les Wolves ont snobé TNT

Draymond Green ne s’est pas limité à son geste aussi inutile que dangereux en début de saison sur Rudy Gobert. Il poursuit sa « campagne » contre le pivot français à la moindre occasion. Dans son podcast ou bien sur les ondes de TNT, où il est consultant durant ces playoffs.

Il a ainsi la dent très dure, estimant que le quadruple défenseur de l’année a été mauvais face à Nikola Jokic ou que les Wolves étaient meilleurs sans lui face à Dallas…

Et même Shaquille O’Neal, toujours sur TNT, plus subtilement (encore que), s’est moqué de Rudy Gobert après le shoot décisif de Luka Doncic dans le Game 2. « Tu étais face au défenseur de l’année », dit-il avant d’exploser de rire, en saluant Luka Doncic lorsque ce dernier hausse les épaules.

Résultat : les coéquipiers du Français ont décidé, pour le soutenir mais aussi pour Karl-Anthony Towns (moqué pour ses 1 500 shoots par jour), de ne pas se rendre sur le plateau de TNT, dans l’émission « Inside the NBA », après la victoire dans le Game 4, précise The Athletic.

Une décision forte qui confirme le caractère de ce groupe, très soudé, comme l’expliquait le principal intéressé. « On a traversé beaucoup de choses depuis deux ans, individuellement et collectivement, et on n’a jamais été brisé. Cela nous a rendu meilleurs », se réjouit Rudy Gobert.