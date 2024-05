Karl-Anthony Towns rit jaune face à sa panne d’adresse…

Karl-Anthony Towns a souvent dit qu’il était le meilleur « big man » shooteur de l’histoire. Son adresse de loin est en effet essentielle à l’attaque (pas toujours optimale) des Wolves, et elle leur a fait du bien lors des deux premiers tours, face aux Suns puis face aux Nuggets, où il affichait 44% de réussite derrière la ligne à 3-points.

Le problème, c’est que les tirs de « KAT » ne rentrent plus dans cette finale de conférence, son 5/18 lors du Game 3, avec un vilain 0/8 de loin, ayant fait très mal à sa formation…

« Il était en souffrance, c’est certain » reconnait Chris Finch qui, contrairement au Game 2, n’a toutefois pas « benché » son intérieur dans le « money-time ». « C’était difficile à regarder par moment, mais il a mis quelques paniers ici et là, et il est resté concentré défensivement en deuxième mi-temps. Je suis content de la façon dont il a joué, il a été bon au rebond. Mais c’est clair qu’il est en difficulté, il n’y a pas de doute sur le moment ».

Difficile de le contredire alors que Karl-Anthony Towns tourne à 28% de réussite sur les trois premiers matchs de la série, à 15/54, dont 3/22 derrière la ligne à 3-points, pour seulement 14% de réussite de loin.

« C’est du déjà-vu parce qu’on a encore perdu » reconnait l’intéressé. « Je prends 1 500 tirs par jour, j’ai tellement bien shooté dans ces playoffs. Ma confiance est très haute mais tous ces rebonds malheureux (sur les tirs qui ressortent), ces bons tirs qui ne rentrent pas, c’est dur. Je ne veux pas en sourire mais je ne peux qu’en rire. »

Un rire évidemment très jaune, pour un joueur dont la prolongation de 224 millions de dollars sur quatre ans débutera la saison prochaine chez les Wolves…

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.