Laissé sur le banc en fin de match, Karl-Anthony Towns comprend

Les Wolves vont avoir du mal à remporter cette finale de conférence si leurs meilleurs attaquants sont leurs « role players ». Lors du Game 1, c’est Jaden McDaniels qui avait porté l’attaque de Minnesota avec 24 points, quand le duo Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns était de son côté limité à 35 points, à 12/36 au tir…

Dans le Game 2, ce sont les paniers de Naz Reid (23 points) qui ont fait du bien à l’attaque de Minny, le tandem Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns étant cette fois limité à 36 points, à 9/33 au shoot.

L’intérieur a d’ailleurs regardé le « money-time » sur le banc, quittant le terrain à près de 9 minutes de la fin du match, sans jamais revenir en jeu. Une décision qu’il comprend totalement.

« Je ne pense qu’à la victoire donc peu importe ce que ça demande. Naz était chaud. C’était la décision du staff et je le comprends totalement. Je soutiens totalement mon staff et je ne remets pas en question ce qu’ils font. »

Pas un sujet pour Chris Finch

De son côté, Chris Finch a rapidement éludé le sujet, expliquant que Naz Reid jouait simplement mieux.

« Naz jouait bien, très bien. Il nous donnait des options pour « switcher » donc… » répond le coach, qui assure qu’il n’a pas eu le temps d’évoquer le sujet avec son titulaire car les décisions doivent être prises rapidement.

Pour conclure, Karl-Anthony Towns regrettait surtout la défaite, qui gâche la belle soirée de Naz Reid.

« C’est incroyable, il est le meilleur 6e homme de l’année. Il est spécial. Ça fait deux matchs de suite que nos « role players » ont vraiment haussé le ton. La dernière fois, c’était Jaden (McDaniels) mais on n’a pas réussi à l’emporter et cette fois, c’est Naz, qui a explosé en attaque. Mais on n’a pas non plus réussi à gagner. C’est dur. Je dois être meilleur et on doit tous être meilleur. Pour offrir à ces gars la soirée qu’ils méritent (avec la victoire). »

Et surtout revenir dans la série, alors qu’ils partent désormais à Dallas en étant menés 0-2…

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.