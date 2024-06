Draft 2024 | Le Français Noah Penda retire son nom

Le 16 juin est une date importante puisqu’elle est la limite pour conserver ou retirer son nom pour la Draft 2024. Voila pourquoi on apprend que Noah Penda a décidé de ne pas sauter le grand pas cette année.

Le Français a passé plusieurs workouts, notamment à Portland début juin avec Armel Traoré, et visiblement, les retours n’ont pas été assez satisfaisants pour lui assurer une place au second tour de la Draft. Il prefère donc attendre un an de plus.

Noah Penda, ailier de 19 ans, avait d’ailleurs anticipé cette situation puisque, après deux saisons à Vichy en Pro B (9.3 points et 5.9 rebonds de moyenne cette saison, élu meilleur jeune de Pro B), il s’était engagé avec Le Mans, avec un contrat de trois ans.

« Noah est un joueur complet qui se connecte aux autres et facilite le jeu », avait commenté Guillaume Vizade, son coach dans la Sarthe, au moment de sa signature. « Sa polyvalence lui permet de défendre de nombreuses positions, et son abattage offensif en progrès constant lui offre la possibilité d’évoluer aux postes d’ailier et d’ailier-fort.