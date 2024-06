Draft 2024 | Deux Français de plus testés à Portland

La semaine passée, Melvin Ajinça était de passage à Portland pour se montrer avant la Draft. Le Français, annoncé au deuxième tour, n’est pas le seul joueur français à effectuer un workout devant les recruteurs des Blazers.

Ce mardi, la franchise a conduit sa quatrième session d’avant Draft et deux Français étaient en tenue : Noah Penda et Armel Traoré. Une occasion pour le duo de faire monter sa cote car aucun n’est annoncé dans la dernière Mock Draft d’ESPN.

Le grand-frère de Nolan Traoré

Ailier de 19 ans, Noah Penda s’est engagé avec Le Mans, après deux saisons à Vichy en Pro B. C’est en Pro A, dans la Sarthe, qu’il poursuivra sa carrière si le chemin vers la NBA est bouché. Quant au second, grand frère du prodige Nolan Traoré, il a 21 ans et sort d’une saison à 10.8 points et 7.2 rebonds de moyenne à Blois.

Les deux étaient notamment accompagnés de Dillon Jones, l’arrière/ailier de Weber State qui s’est récemment comparé à Josh Hart et reste attendu en fin de premier tour ou au début du second. Ce dernier a la particularité d’être sorti de la même fac’ que Damian Lillard.

Pour rappel, la franchise de Portland possède les 7e et 14e choix au premier tour, ainsi que le 40e au second tour.