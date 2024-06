En attendant la Draft 2025, Nolan Traoré reste en France

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs pour la Draft 2025, le Français Nolan Traoré reste en France. Selon ESPN, le prospect, passé par l’INSEP, a en effet décidé de tourner le dos à des offres venant de l’étranger pour préférer s’engager deux ans de plus avec le club de Saint-Quentin (Betclic Élite).

« Sur le plan du basket, c’est la meilleure situation pour moi. Je peux jouer avec un entraîneur que je connais, qui m’a donné la confiance nécessaire pour jouer les playoffs. J’ai aimé la première expérience que j’ai eue avec eux. Jouer la phase de groupe de la FIBA Champions League (BCL) la saison prochaine sera passionnant et quelque chose de très positif », qualifie-t-il ainsi.

Nolan Traoré était ciblé par de grands programmes NCAA, notamment Duke, Arkansas, Gonzaga et Alabama, ainsi que par la NBL australienne et les équipes de l’Euroleague et de l’EuroCup, en France et à l’étranger. Il explique que le confort d’être près de chez lui, ainsi que sa relation préexistante avec Saint-Quentin, ont été décisifs.

« C’était cool de voir toutes ces structures s’intéresser à moi. Je ne considère pas cela comme acquis. C’était une récompense pour tout le travail que j’ai fourni. J’étais heureux d’avoir toutes ces options, mais la possibilité de rester près de ma famille était également importante. Ils peuvent me rendre visite et je peux rentrer chez moi facilement », justifie le jeune basketteur de 18 ans.

Objectif : Jeux olympiques !

Nolan Traore était déjà considéré comme un « lottery pick » dans la première « Mock Draft » 2025 d’ESPN publiée en février, mais il sera classé dans le Top 5 dans la prochaine mise à jour après un printemps explosif qui s’est caractérisé par des performances remarquables, notamment sa récente sortie à 45 points avec le Pôle France.

Sur la fin de saison, il a aidé Saint-Quentin à se qualifier pour les playoffs, inscrivant 25 points et 7 passes lors de son dernier match contre l’ASVEL. De quoi pousser Vincent Collet à le convoquer comme partenaire d’entraînement pour le stage de l’Equipe de France qui débutera le 18 juin en vue des Jeux olympiques de Paris.

« J’ai d’abord été très surpris qu’on m’appelle. Mais l’objectif est d’être sélectionné dans l’équipe. Je veux montrer au staff ce que je peux faire et que je peux apporter quelque chose pour les aider à gagner », se fixe carrément le meneur qui sera en concurrence avec Killian Hayes, Theo Malédon ou Frank Ntilikina sur le poste.

L’avenir s’annonce donc radieux pour lui, qui imagine déjà une Draft 2025 très forte. « Mon objectif est de gagner autant de matchs que possible et d’être sélectionné le plus haut possible », termine-t-il.