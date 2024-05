Sur un nuage face au Barça, Nolan Traoré (45 points) envoie le Pôle France en finale !

En marge du Final Four de l’Euroleague se déroule l’ANGT U18, le plus relevé des tournois U18, auquel participe l’Overtime Elite, et un Français crève l’écran. Il s’agit de Nolan Traoré (1m92, 18 ans dans trois jours) dont les scouts NBA suivent les performances depuis plusieurs semaines.

Samedi après-midi, le jeune meneur de Saint-Quentin a tout simplement signé son meilleur match en carrière, sa jeune carrière, avec 45 points, 9 rebonds et 6 passes. Le tout à 10 sur 14 aux tirs dans la victoire de l’Insep sur Barcelone (101-96). Un succès qui permet aux jeunes français de décrocher une place en finale pour affronter la pouponnière du Real Madrid !

Une performance dans la lignée de ce qu’il avait produit en fin de saison en Betclic Elite, mais aussi la veille face à Berlin : 20 points, 6 passes en… 15 minutes. Un temps de jeu limité parce que les Bleuets avaient déjà tué le match pour s’imposer 102-62.