Bruce Brown en monnaie d’échange pour les Raptors ?

Déjà utilisé comme monnaie d’échange dans le transfert de Pascal Siakam vers les Pacers, Bruce Brown devrait garder ce statut. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Raptors entendent activer son option à 23 millions de dollars pour l’utiliser dans un échange durant l’intersaison.

Une stratégie qui ne surprend pas quand on sait que des rumeurs de transfert ont circulé autour de l’ailier champion NBA avec les Nuggets dès son arrivée au Canada. Celui-ci avait notamment fait part de son intérêt à jouer dans les schémas de Tom Thibodeau.

Dans le cadre d’une telle transaction potentielle, on avait évoqué l’intérêt des Raptors à récupérer un premier tour de Draft et un jeune talent. On semble dans tous les cas s’orienter vers un divorce entre les deux parties alors que Bruce Brown, avec une trentaine d’apparitions à Toronto, a tourné à environ 10 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne.

À l’issue de la saison, il se disait « très frustré » d’avoir dû composer avec une blessure au genou depuis son arrivée à Toronto. « Cela a été difficile. Je ne pouvais pas vraiment plier mon genou, j’ai vraiment joué sur une jambe tout le temps. Je n’étais pas moi-même depuis décembre, mais l’année prochaine, ça ira », confiait-il.

De son côté, Masai Ujiri semblait ne vouloir écarter aucune option, assurant tout de même avoir eu un « très bon » entretien de fin de saison avec le joueur.

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.7 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 * All Teams 67 28 47.8 32.3 82.4 0.8 3.5 4.2 2.9 2.2 0.9 1.3 0.3 10.8 2023-24 * TOR 34 26 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.7 2023-24 * IND 33 30 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 Total 416 25 48.1 33.7 76.4 1.1 3.2 4.2 2.5 2.4 0.9 1.1 0.5 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.