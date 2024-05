Luka Doncic et Kyrie Irving terrassent encore les Wolves dans le money time !

Dos au mur, les Wolves entament le match en « blitzant » les quatre premiers pick & roll de Luka Doncic (33 points à 50%, 7 rebonds, 5 passes). Les Mavs perdent deux ballons sur les deux premiers, mais P.J. Washington (16 points, 8 rebonds) et Derrick Jones Jr. (11 points) font mouche de loin dans les corners sur les deux suivants pour mettre Dallas devant (11-6).

Malgré une entrée de nouveau tonitruante de Dereck Lively II, Anthony Edwards (26 points, 9 rebonds, 9 passes) et Minnesota tiennent leur rang. Ils sont beaucoup plus agressifs que lors des deux premiers matchs (21-19). Les 15 points du duo Doncic – Irving donnent toutefois huit points d’avance aux Mavs, mais leurs cinq ballons perdus gardent les Wolves en embuscade (33-28).

Naz Reid (14 points) confirme son bon Game 2, mais l’adresse longue distance des seconds couteaux de Dallas punit Minnesota. Josh Green et Derrick Jones Jr marquent déjà les 6e et 7e 3-points du match pour les Texans pour les mettre à +10 (43-33). Alors que Karl-Anthony Towns est à 0/7 aux tirs, les rebonds offensifs de Rudy Gobert (9 points, 6 rebonds) et Jaden McDaniels (15 points) évitent aux Wolves de prendre l’eau.

Kyrie Irving (33 points à 60%) et Luka Doncic ne relâchent toutefois pas la pression. Malgré des Wolves qui alternent les différentes défenses, les Mavericks donnent l’impression de faire ce qu’ils veulent. Seules leurs erreurs gardent les Wolves sous la barre des dix points à la pause (60-52).

Anthony Edwards sonne le réveil des Wolves

Les Wolves démarrent le troisième quart-temps avec plus de précision en attaque. Les drives d’Anthony Edwards offrent trois tirs primés à Mike Conley (16 points) et Jaden McDaniels, et une claquette à Rudy Gobert. Edwards confirme son renouveau en pulvérisant Daniel Gafford d’un dunk tonitruant !

Il marque huit points de suite et termine un 15-3 qui met Minnesota devant (79-77) ! Ce réveil arrive sans Dereck Lively II sur le terrain, touché à la nuque d’un coup de genou involontaire de Towns.

Les Mavs maintiennent la pression en allant chercher des lancers francs et en provoquant les 3e et 4e fautes de Mike Coney, Rudy Gobert et Jaden McDaniels. Luka Doncic, Naz Reid, et Karl-Anthony Towns (14 points à 5/18 aux tirs et 0/8 à 3-points, 11 rebonds) se répondent coup pour coup et les deux équipes restent dos à dos avant le dernier quart-temps (87-87).

Luka Doncic et Kyrie Irving chirurgicaux

Les Wolves continuent sur leur lancée mais Kyrie Irving marque sept des dix premiers points de Dallas, tout en provoquant la 5e faute de McDaniels pour leur répondre (100-100). Luka Doncic, Anthony Edwards, Kyle Anderson (10 points) et Kyrie Irving enchainent quatre paniers de folie et le score reste de parité avec moins de cinq minutes à jouer (104-104).

Le « money time » démarre avec un 3-points de P.J. Washington dans le corner. Les Wolves ne le savent pas encore, mais ils ne passeront plus jamais devant. Luka Doncic et Kyrie Irving marquent ou font marquer les 14 derniers points de leur équipe alors qu’Edwards et Towns manquent de nouveau de jus au pire moment. Les Mavs empochent donc le Game 3 et, comme Boston, ne sont plus qu’à une victoire des NBA Finals !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Mavs sur un nuage en première mi-temps. Après deux défaites à domicile, les Wolves ont entamé le Game 3 avec plusieurs ajustements sur la façon de défendre les pick & rolls et sur leur façon d’aider. La meilleure défense de la ligue a tout tenté. Blitz, drop, switch, défense de zone 2-3 et rien n’a fonctionné. Les Mavs ont terminé la première mi-temps avec 60 points à 54% de réussite et 47% à 3-points. Tout est parti de la lecture du jeu et des prises de décision du duo Doncic – Irving. Les deux stars ont fait preuve de patience et d’altruisme, faisant confiance à leur coéquipiers. Une fois les Wolves en rotation, les Mavs ont su faire la passe supplémentaire pour trouver le joueur ouvert et les seconds couteaux ont répondu présent. Le trio Jones Jr – Washington – Green est rentré aux vestiaires à 5/8 à 3-points.

– Anthony Edwards, le détonateur. Dos au mur après une première mi-temps compliquée, Anthony Edwards a enfin répondu présent en troisième quart temps. Il y marque 10 de ses 26 points, dont huit de suite en milieu de quart temps qui ont permis aux Wolves de réussir un 15-3 aux Mavs pour passer devant. Plus que ses huit points, c’est son dunk sur Daniel Gafford qui a réveillé son équipe et donné de l’énergie à ses coéquipiers. Karl-Anthony Towns s’est soudain mis au diapason de son leader, marquant 9 de ses 14 points dans la période.

– Luka Doncic et Kyrie Irving dominent encore le money time. Lors du Game 1, Minnesota menait de 4 points avec moins de quatre minutes à jouer, Dallas a terminé la rencontre sur un 10-3 pour l’emporter. Lors du Game 2, Minnesota menait de 5 points avec une minute trente à jouer, Dallas a terminé la rencontre sur un 6-0 pour l’emporter. Cette nuit, jamais deux sans trois. Minnesota menait 104-102 avec cinq minutes à jouer, et Dallas a terminé le Game 3 sur un 14-3 pour remporter le match. Le point commun entre chacun de ces derniers quart temps ? La domination de Luka Doncic et Kyrie Irving, et la disparition d’Anthony Edwards et de Karl-Anthony Towns. Cette nuit, les stars de Dallas ont marqué 21 points à 8/10 aux tirs lors des douze dernières minutes contre seulement 4 points à 2/7 aux tirs pour « Ant » et « KAT ». Lors du Game 2, c’était 18-4 pour les deux Mavs, et 19-11 lors du Game 1. C’est la raison pour laquelle Dallas est à une victoire des Finals et Minnesota à une défaite de sa fin de saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.