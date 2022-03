En décembre dernier, Karl-Anthony Towns avait lâché une déclaration qui a beaucoup fait parler, et que les Wolves utilisent depuis souvent sur les réseaux sociaux, à chaque grosse performance du pivot.

« Je suis le meilleur « big man » shooteur de tous les temps. C’est un fait. Vous pouvez voir les stats », avait-il expliqué. « Je ne joue comme personne d’autre. Tout le monde va essayer d’être une copie de ce que je suis, alors que je suis l’original. Je n’ai pas à être la copie de qui que ce soit. Je suis déjà l’original. »

Alors qu’il chantait les louanges de Dirk Nowitzki dans son émission, « Boardroom », Kevin Durant a hier réagi à cette affirmation de la part du pivot des Wolves, expliquant que le champion 2011 était le meilleur » big man » shooteur de tous les temps, et que Karl-Anthony Towns ne pouvait donc pas s’arroger ce titre…

Pas les mêmes zones préférentielles

Depuis la déclaration de KAT, il y a en tout cas eu plusieurs analyses intéressantes sur le sujet. On peut notamment noter celle de Sweep Sports Analytics, qui a recensé les tirs des basketteurs de plus de 2m11 sur les différentes zones du terrain, depuis que les données sont disponibles, en 1996. Le résultat, sur la période, c’est que Dirk Nowitzki est le « big man » le plus prolifique sur une grosse partie des zones (100 tirs tentés au minimum) du terrain.

Évidemment, ce n’est pas la même chose au niveau de l’efficacité, qui a logiquement tendance à baisser lorsque le volume augmente, surtout que les défenses se concentrent sur les stars.

On voit ainsi que Karl-Anthony Towns est extrêmement efficace dans l’axe du terrain, à 3-points, et aussi sur le côté gauche du panier. Mais quand on compare la carte des tirs de Dirk Nowitzki et de Karl-Anthony Towns, on voit surtout à quel point la NBA a évolué sur les deux dernières décennies.

« Big man », ailier fort ou pivot ?

Le Maverick (en haut) et le Wolf (en bas) ont ainsi des pourcentages d’adresse dans la moyenne (bleu intermédiaire) ou largement au-dessus de la moyenne (bleu foncé) sur toutes les zones du terrain. Karl-Anthony Towns est toutefois plus efficace dans l’axe du terrain, à 3-points, et dans la peinture, mais on voit surtout qu’il utilise beaucoup moins le jeu à mi-distance que son illustre prédécesseur, d’ailleurs très à l’aise sur le côté droit du terrain.

D’ailleurs, c’est la définition même d’un « big man » qui est peut-être problématique, alors que Kevin Durant refuse le terme pour lui-même. Quand Karl-Anthony Towns l’utilise, on peut imaginer qu’il pense au poste de pivot et, dans ce cas-là, on peut en effet lui accorder qu’on a rarement vu un poste 5 capable de shooter avec une telle efficacité à 3-points. Car Dirk Nowitzki a lui toujours été un ailier fort, sauf les toutes dernières années.

Si on parle uniquement en terme de taille, par contre, difficile par contre de dire que Karl-Anthony Towns (2m11) est un meilleur shooteur que Dirk Nowitzki (2m13). Pour le moment en tout cas.