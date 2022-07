Karl-Anthony Towns prolonge aux Wolves pour 224 millions de dollars

Comme Bradley Beal, Nikola Jokic et Devin Booker, Karl-Anthony Towns a prolongé cette nuit avec son club de toujours, et comme eux, il décroche le plus gros contrat possible : 224 millions de dollars pour quatre ans ! Le contrat débutera à partir de la saison 2024/25, et au total, Towns touchera 295 millions de dollars sur les six prochaines saisons !

Agé de 26 ans, l’intérieur de Minnesota a disputé les deuxièmes playoffs de sa carrière, mais aussi décroché sa 3e sélection au All-Star Game. Pivot technique, adroit de loin, il ne lui manque pas grand chose pour être un superstar de la ligue.

Le voilà donc lié à son équipe de toujours jusqu’en 2028, et la nouvelle direction de la franchise n’a pas chômé cette nuit puisqu’elle a aussi prolongé Taurean Prince et recruté Kyle Anderson, en provenance des Grizzlies.