Opéré des testicules, Nikola Topic va rater le début de saison

Après avoir déjà vécu une saison blanche en 2024/25, à cause d'une déchirure d'un ligament croisé, on apprend que Nikola Topic va manquer le début de saison 2025/26, à cause d'une intervention au niveau des testicules…

Le meneur de tout juste 20 ans sera ainsi absent entre quatre et six semaines, et cela signifie qu'il ne rejouera pas avant le mois de novembre. La reprise du Thunder est, elle, fixée au 21 octobre contre les Rockets. Une soirée bien sûr synonyme de cérémonie de remise des bagues de champion.

Drafté en 12e position en 2024, et impressionnant avec sa maturité pendant sa convalescence, Nikola Topic venait pourtant de bien lancer sa présaison avec Oklahoma City en cumulant 10 points, 7 passes et 4 rebonds face aux Hornets et séduisant plusieurs de ses coéquipiers, grâce à son intelligence de jeu.

Pour le Serbe, qui a une belle carte à jouer dans l'effectif alors qu'il est le seul meneur de jeu de formation du « roster » des champions en titre, c'est en tout cas un contretemps de plus avant son arrivée effective en NBA.