Ousmane Dieng et Nikola Topic très en vue face aux Hornets

Malgré l'absence de ses stars, le Thunder n'a pas rencontré beaucoup de difficultés pour se défaire des Hornets (135-114), et Mark Daigneault en a profité pour donner un maximum de temps de jeu à Ousmane Dieng et Nikola Topic. Les deux vont devoir batailler pour grappiller des minutes cette saison, et leur coach leur a donné plus de 30 minutes chacun.

Le Français a joué en totale confiance, capable de défier en un-contre-un son adversaire sur un quart de terrain avant de planter un fadeaway, ou de fixer la défense pour mieux servir un coéquipier. Non retenu pour l'Euro, Dieng termine avec 17 points à 7 sur 14 aux tirs, avec 8 rebonds et 6 passes.

Quant à Topic, qui sort d'une saison blanche, il cumule 10 points, 7 passes et 4 rebonds. Le Serbe a joué juste, et il a donné le ton sur le plan collectif, au sein d'une formation qui distribue 33 passes. « On voit qu’il lit vraiment bien le jeu. C’est un excellent passeur, un très bon organisateur sur le terrain » avait expliqué Jaylin Williams cette semaine.

Tidjane Salaün maladroit

Même enthousiasme chez Chet Holmgren, en civil cette nuit. « Ce qui frappe vraiment, c’est sa vision du jeu », avait souligné le pivot du Thunder. « Même sans ballon, on le voit dans sa façon de couper, de trouver les espaces libres. Il anticipe les actions avant les autres et fait circuler le ballon très tôt. C’est impressionnant pour un jeune joueur, mais c’est justement cette capacité à voir et à lire le jeu qui l’a fait remarquer dès le départ. »

Côté Hornets, Tidjane Salaün manque la cible à 2 sur 10 aux tirs, tandis que Moussa Diabate cumule 7 points et 4 rebonds. Les plus en vue sont les rookies Kon Knueppel (18 points) et Ryan Kalkbrenner (11 points, 7 rebonds).