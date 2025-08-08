Équipe de France : Ousmane Dieng a des choses à prouver

Tout juste champion NBA avec le Thunder, Ousmane Dieng arrive en équipe de France avec un sentiment de revanche. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, il avait été coupé par le staff des Bleus au début de la préparation des Jeux olympiques de Paris, sans avoir pu vraiment défendre ses chances.

« Malheureusement, je n'ai pas pu m'entrainer donc je n'ai rien pu montrer mais être au contact des autres joueurs, pouvoir échanger avec eux, et leur parler était une bonne expérience. Donc c'est déjà ça », nous racontait-il en janvier.

Là, pour préparer l'Euro, il arrive avec son trophée de champion NBA sur les épaules, « plus déterminé », mais en ayant peu joué cette saison à Oklahoma City (37 matches et 11 minutes de moyenne). De quoi attiser la curiosité de Frédéric Fauthoux.

« J'ai eu des entretiens avec le coaching staff et ils m'ont dit qu'ils étaient curieux par rapport à moi parce qu'ils ne m'ont pas beaucoup vu jouer. Je le sais et c'est normal : on doit toujours prouver, peu importe où on joue », ajoute-il dans une vidéo de la FFBB.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 15 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 11 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.