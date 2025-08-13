Nikola Topic conseillé par Chet Holmgren pendant sa saison blanche

Souffrant d'une déchirure partielle de son ligament croisé antérieur du genou gauche, Nikola Topic aura passé sa première saison en NBA à l'infirmerie. C'est donc sur le banc qu'il a assisté à la conquête du titre de son équipe, le Thunder.

« Je n'ai pas joué une rencontre pendant un long moment et ce fut très dur », confie-t-il. « Mais, à mesure qu'on traverse ce processus, on apprend des choses sur soi. J'ai retenu le positif de cette expérience et j'ai appris. Mais au début, c'était dur. Regarder les matches, ne pas pouvoir aider l'équipe, je ne peux pas mentir, c'était compliqué. »

L'avantage pour le Serbe, c'est qu'un coéquipier pouvait le soutenir. Chet Holmgren a lui aussi connu cette épreuve, celle de ne pas fouler le parquet pendant sa première saison en NBA, en 2022/23. L'intérieur était donc bien placé pour aider Nikola Topic.

« Il m'a dit d'être patient, tout simplement, que mon temps allait venir », raconte le meneur de jeu. « J'ai parlé à tout le monde au quotidien et chacun m'a donné des conseils. Ça m'a vraiment aidé d'avoir des jeunes coéquipiers qui pouvaient me comprendre. C'était incroyable. »

Cet été, le joueur a retrouvé les parquets en Summer League et va pouvoir faire ses grands débuts à la rentrée. « Je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même. Je vais me donner à 150% sur chaque balle, chaque possession et pour gagner. »