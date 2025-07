Le duo Nikola Topic – Ajay Mitchell fait des étincelles

Si Nolan Traoré a réalisé un bon match du côté des Nets, c'est le Thunder qui s'est tout de même imposé (90-81) dans ce match de la Summer League de Las Vegas. Dans la lignée de la Summer League de Salt Lake City, Ajay Mitchell (20 points à 6/13 au tir, mais 6 pertes de balle en 28 minutes) a encore fait parler la poudre alors que Nikola Topic (18 points à 7/18 au tir, 6 passes décisives en 29 minutes) continue sa découverte de l'univers NBA.

« Je me sens bien actuellement. C'était un peu dur au début, surtout lors du back-to-back. C'était un peu bizarre » confie le meneur serbe, absent toute la saison dernière suite à une rupture d'un ligament croisé du genou.

Le Thunder a été patient avec le 12e choix de la Draft 2024, qui reprend donc lors des Summer League.

Un pur meneur de jeu à OKC

« Ce n'est jamais facile de faire avec ce genre de blessures puis de revenir. Mais il a été super » explique Ajay Mitchell. « C'est la première fois qu'on joue ensemble. C'est super d'apprendre à jouer avec lui et d'apprendre à connaître son jeu. C'est une super expérience pour moi. Son intelligence de jeu (m'a vraiment impressionné). La façon dont il arrive à trouver les gars. Comment il joue à son propre rythme. C'est rare à cet âge. »

Brooklyn a ainsi tenté de mettre une grosse pression sur les porteurs du ballon du Thunder, comme l'ont pas mal fait les Nets la saison dernière, mais Nikola Topic a plutôt bien géré cette intensité.

Il faut dire qu'il a déjà connu la pression des ligues professionnelles, en Serbie, avant de se blesser au genou.

« On m'a préparé à penser différemment, à penser deux coups en avance » assure-t-il. « À être plus intelligent que l'adversaire. » Ça s'est vu sur certains décalages, et ça va surtout offrir un pur meneur de jeu à Oklahoma City la saison prochaine, alors que Mark Daigneault n'avait que des « combo guards » à disposition.