Première réussie de Nolan Traoré

Les Nets n'ont inscrit que 81 points dans leur défaite face au Thunder mais Nolan Traoré s'est fait remarquer avec ses 13 points (3/5 au shoot), 3 rebonds et 3 passes. Surtout qu'il s'est fait mal à la cheville en début de rencontre. Dès le premier quart-temps, son articulation tourne et il doit sortir.

« C'était un peu dur parce que je me suis tordu la cheville dès le début. J'avais un peu mal à la pause, mais ça va, je serai prêt pour dimanche », commente-t-il, après cette première réussie donc, malgré cette frayeur.

« On a suivi le rythme du match. Peu importe qui a la balle, celui qui est le plus proche (du joueur qui récupère le rebond) est celui qui la récupèrera. Que ce soit lui ou moi, on s'en fiche. On joue, tout simplement », poursuit-il en ayant réussi un meilleur match que l'autre rookie, Egor Demin, 8 points, et en ayant davantage eu le ballon en main. « Je me fiche de qui monte le ballon, on veut jouer, c'est tout. Il y a plusieurs gars capables de remonter le ballon, donc peu importe qui le fait. C'est ainsi qu'on va jouer. »

Son coach a en tout cas apprécié la performance de Nolan Traoré et notamment sa vitesse dans le jeu.

« Sa vitesse se traduit très bien sur le terrain. On l'a mis dans des actions où il pouvait pouvait faire la passe, récupérer le ballon et attaquer le cercle. Il a plutôt bien géré l'aspect physique », indique Steve Hetzel, l'entraîneur de l'équipe à Las Vegas. « Même si, comme pour tous les rookies, c'est quelque chose qu'il va apprendre à gérer avec le temps. Avec le temps passé à la salle de musculation et le développement de leurs corps. »