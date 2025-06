Mark Daigneault impressionné par la maturité du grand blessé Nikola Topic

C’est l’un des grands absents de cette finale NBA. Opéré d’une déchirure du ligament croisé antérieur de son genou gauche, Nikola Topic n’a pas eu l’occasion de porter le maillot du Thunder cette saison. Et d’afficher le potentiel qui lui a permis d’être drafté en 12e position en juin dernier par Oklahoma City.

Alors que son équipe est maintenant à une marche du titre, le rookie poursuit sa convalescence. Et impressionne Mark Daigneault par sa façon d’aborder les choses, malgré son âge (19 ans).

« En ce moment, il est encore à X mois après l’opération. Il est encore dans la phase de retour à la performance. Je ne pense pas qu’il soit actuellement le joueur qu’il sera lors du camp d’entraînement », se projette le coach, qui s’exprimait en amont du Game 5.

« Ce qui est le plus impressionnant chez lui, c’est qu’il est incroyablement jeune, qu’il est aux États-Unis pour la première fois, en NBA pour la première fois, qu’il revient d’une blessure de longue durée, et pourtant il a été d’une constance, d’une maturité et d’un professionnalisme incroyables dans son approche. Quand on voit quelqu’un traverser ça, on peut en apprendre beaucoup sur lui », développe Mark Daigneault.

Le précédent Chet Holmgren

Pour mémoire, au moment de la Draft 2024, le Thunder s’attendait à ce que le meneur serbe, qui a perdu des places à cause de santé, ne joue pas de la saison.

Mais l’optimisme était de mise, avec la volonté de s’appuyer sur le précédent Chet Holmgren, lui aussi en saison blanche pour sa première saison, pour aborder la saison. Et onze mois plus tard, le club ne dit pas si Nikola Topic fera ses débuts lors de la Summer League, prévue du 10 au 20 juillet à Las Vegas.

Une chose est sûre, « il s’est intégré au groupe de manière très naturelle. Les gars respectent vraiment sa façon d’aborder les choses. Il est bien en avance sur son âge, et ça, c’est très prometteur pour lui, peu importe son niveau de départ sur le terrain. Ce genre de qualité se traduit toujours, et il a vraiment été impressionnant à ce niveau-là », termine son coach, sans doute aussi impatient de profiter d’un pur meneur de jeu l’an prochain.