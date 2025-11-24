Jalen Williams vient déjà de dire adieu à un éventuel bonus

Hier, le Thunder n’a fait qu’une bouchée des Blazers pour leur 18e match cette saison. 18, soit autant de rencontres manquées par Jalen Williams, toujours bloqué à l’infirmerie en raison de son poignet.

En conséquence, l’ailier d’OKC ne peut mathématiquement plus atteindre la barre des 65 matchs joués cette saison. Ce quota qui permet à un joueur d’être éligible aux trophées individuels de fin d’année. Et par prolongement de débloquer certains bonus présents dans les contrats et conditionnés à l’obtention de ces trophées.

Dans le cas de Jalen Williams, cela représente un paquet de millions de dollars. Pour mémoire, celui-ci a paraphé cet été une prolongation de contrat à hauteur de 240 millions de dollars sur cinq ans au minimum. Un montant pouvant grimper jusqu’à 287 millions de dollars sur cinq ans en fonction de ses performances.

De nombreuses stars potentiellement inéligibles

Ainsi, pour la saison 2026/27, le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander doit toucher 41.4 millions de dollars, soit 25% du salary cap. S’il avait été élu dans la All-NBA Third Team cette saison, ce pourcentage serait passé de 25 à 26% (43), et même 27% (44.7) en cas d’élection dans le second cinq de l’année, voire 30% (49.6) de la masse salariale du Thunder dans le premier ou en cas de trophée majeur (MVP…).

Rémunéré à hauteur de 6.5 millions de dollars cette saison, Jalen Williams, All-Star l’an dernier et nommé dans le troisième cinq All-Star, va donc rater le coche de l’éligibilité, mais ne devrait pas être le seul.

Parmi les noms ronflants de la ligue, on peut citer les grands blessés Zion Williamson (7 matchs joués), Kawhi Leonard (7), Joel Embiid (6), Trae Young (5), Anthony Davis (5) ou encore Paul George (3), bien partis pour manquer ce cap des 65 matchs.

Sans oublier Darius Garland (5), LeBron James (2) ou Tyler Herro et Kyrie Irving qui n’ont pas encore joué cette saison. Côté jeunes qui iront à la pêche à un nouveau contrat à l’issue de la saison régulière, on peut citer Bennedict Mathurin (5), Walker Kessler (5 – saison terminée), Coby White (3) ou Jaden Ivey (1).

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.