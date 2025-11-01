Nouveau contretemps pour Jalen Williams et son poignet

Le Thunder a annoncé que Jalen Williams avait subi une nouvelle intervention sur son poignet droit, opéré en juillet dernier. L’ailier, All-Star la saison dernière, a dû se faire retirer une vis qui provoquait une irritation durant la dernière phase de sa rééducation. Il sera réévalué d’ici 10 à 14 jours.

Opéré à l’origine d’une déchirure du ligament scapholunaire, le champion NBA devrait manquer au moins les 11 premiers matchs de la saison. Une absence qui n’empêche pourtant pas OKC de briller, avec un début parfait (6-0).

Après avoir compilé 21.6 points, 5.3 rebonds et 5.1 passes de moyenne la saison passée, Jalen Williams a prolongé cet été à Oklahoma City avec des bonus « supermax » conditionnés à une nouvelle sélection All-NBA, alors qu'il a été élu dans le troisième meilleur cinq l'an passé, et à un minimum de 65 matchs disputés.

Pour rappel, Jalen Williams a été opéré pour régler un problème qu'il a traîné durant tous les playoffs, l'obligeant à subir plus de 30 infiltrations pour aider le Thunder à décrocher le titre en juin…

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.