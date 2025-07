Un nouveau contrat en escalier pour Jalen Williams

Grâce à Zach Lowe, on en sait un peu plus sur la prolongation de contrat de Jalen Williams avec le Thunder. Un nouveau bail qui lui rapportera 240 millions de dollars sur cinq ans au minimum…

Mais le montant peut atteindre les 287 millions de dollars sur cinq ans, en fonction des performances de l'ailier.

Ainsi, pour la saison 2026/27, le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander doit (virtuellement) toucher 41.4 millions de dollars, soit 25% du salary cap. Néanmoins, s'il est élu dans la All-NBA Third Team la saison prochaine, ce pourcentage passera de 25 à 26%. S'il est élu dans la All-NBA Second Team, ce sera 27% et il récupèrera 30% du salary cap du Thunder s'il est élu dans la All-NBA First Team ou s'il reçoit un des trophées majeurs (MVP…).

Pour être concret, il touchera donc 43 millions de dollars en 2026/27 s'il est élu dans la All-NBA Third Team la saison prochaine, 44.7 millions s'il est choisi dans la All-NBA Second Team et 49.6 millions s'il intègre la All-NBA First Team ou s'il reçoit un des principaux trophées de la saison.

Pour Zach Lowe, c'est le genre de clauses qui devraient se multiplier lors des négociations entre clubs et joueurs.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.