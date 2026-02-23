Les Celtics donnent une nouvelle leçon aux Lakers

La toujours très scrutée rivalité entre les Lakers et les Celtics a débouché, comme en décembre, sur une large victoire des C’s. La différence, c’est que la rencontre se déroulait cette fois-ci en Californie et que Luka Doncic (25 points) et LeBron James (20 points) étaient présents.

Mais avec un duo Jaylen Brown (32 points, 8 rebonds, 7 passes, 3 interceptions) – Payton Pritchard (30 points, 8 passes) de gala, notamment en seconde période, Boston n’a fait qu’une bouchée (111-89) de Los Angeles.

En contrôle pendant toute la soirée, les Celtics ont surtout pris le dessus sur les Lakers physiquement. Ces derniers n’auront pas souvent l’occasion de déployer leur jeu et d’emballer la partie, face à une équipe des C’s agressive, plus clinique en attaque mais également plus armée collectivement, avec des remplaçants influents.

C’est dans le second quart-temps que Boston a fait la différence, s’appuyant principalement sur Payton Pritchard, et une adresse plus élevée, pour prendre une dizaine de longueurs d’avance. Après la pause, Los Angeles n’existait qu’à travers LeBron James et Luka Doncic, tandis que « PP » et Jaylen Brown en remettaient une couche pour tenir l’écart, alors que Neemias Queta imposait une pression constante sur la raquette californienne.

Dans le jeu, la différence entre les deux équipes était flagrante et, tandis que les Celtics engrangent une huitième victoire en neuf matches, les Lakers confirment leurs difficultés face à des équipes du Top 10 de la ligue (4 victoires – 11 défaites).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Ce diable de Payton Pritchard. Jaylen Brown, quelque peu maladroit mais toujours aussi productif, a comme souvent fait le travail côté Celtics, mais c’est bien Payton Pritchard qui aura joué le rôle du détonateur. Et donc du facteur X. Repositionné sur le banc depuis la « trade deadline », le Sixième homme de l’année en titre semble être encore meilleur lorsqu’il est remplaçant et il symbolise mieux que personne la domination de la « second-unit » de Boston, cette nuit. C’est notamment elle qui a permis aux joueurs de Joe Mazzulla de se détacher dans le deuxième quart-temps.

43 000 en 1 600. Pour son 1 600e match en saison régulière, le record de Robert Parish n’étant plus qu’à 11 petites longueurs, LeBron James a atteint la barre des 43 000 points en carrière. Un accomplissement bien sûr unique, signé du meilleur marqueur de l’histoire (26.9 points de moyenne), mais qui se produit – comme à presque chaque nouveau « milestone » – dans une défaite.

Une statue pour Pat Riley. Juste avant le match, le légendaire Pat Riley a eu le droit à une cérémonie pour dévoiler la statue qui prend maintenant place aux abords de la Crypto.com Arena. Entraîneur des célèbres « Showtime Lakers » de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar dans les années 1980, le « Godfather » avait aussi connu une carrière de joueur un peu moins faste à Los Angeles dans les années 1970. Au total, il a remporté six titres avec les « Purple & Gold ».

Jaxson Hayes blessé. Touché à la cheville droite, Jaxson Hayes n’aura pu disputer que cinq petites minutes cette nuit. Les Lakers venaient pourtant de retrouver un effectif au complet depuis leur dernier match, sauf que cela n’aura donc pas duré bien longtemps. La présence du pivot californien n’aurait certainement pas tout changé dans cette partie, mais elle aurait sans doute permis de répondre davantage à l’intensité physique des Celtics, quand on voit la nouvelle contre-performance de Deandre Ayton.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.