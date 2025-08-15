La statue de Pat Riley dévoilée en février par les Lakers

Il y a quelques mois, on apprenait que les Lakers projetaient d'ériger une statue en l'honneur de Pat Riley et, ce, dès 2026. On a finalement appris qu'elle serait dévoilée au cours du mois de février. Plus précisément le 22, en marge d'un affrontement avec… les Celtics !

Un adversaire qui n'a évidemment pas été choisi au hasard, puisqu'il s'agit du rival historique de Los Angeles. Cette rivalité avec Boston a notamment atteint son point culminant dans les années 1980, quand le cerveau du « Showtime » –en poste entre 1981 et 1990, après avoir été assistant de Paul Westhead– a mené les « Purple & Gold » à quatre titres et trois finales. Sur les sept séries, trois (1984, 1985, 1987) ont justement eu lieu contre les C's.

C'est donc devant la salle des Lakers, la Crypto.com Arena (ex-Staples Center, précédé par le Forum à Inglewood), que Pat Riley va recevoir le plus beau des honneurs, de la part de cette franchise où il a aussi joué (1970-75) et gagné (1972), avant de se tourner vers le coaching. Il retrouvera par conséquent les Jerry West, Magic Johnson et autres Kareem Abdul-Jabbar, tous très rattachés à son aventure californienne, sur cette célèbre Star Plaza où l'on peut apercevoir les différentes statues liées aux Angelenos.

Le “Godfather”

Aussi mis à l'honneur à Miami récemment, le « Godfather » affiche 73% de victoires en saison régulière et 69% de victoires en playoffs sur le banc de Los Angeles. Nommé Coach de l'année en 1990, il devient le premier entraîneur de LA à obtenir pareil hommage.

« Pat est une icône des Lakers. Son professionnalisme, son engagement et sa préparation avant les matchs ont ouvert la voie à ce que nous voyons aujourd'hui chez les entraîneurs de la NBA » expliquait Jeannie Buss, en novembre. « Mon père, Jerry Buss, avait reconnu son obsession pour le jeu et sa capacité à unir des joueurs talentueux en une équipe championne. Le style de basket que Pat et les Lakers ont créé dans les années 1980 est encore le modèle pour l'organisation aujourd'hui : une équipe divertissante et victorieuse. »