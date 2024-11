Les Lakers préparent la statue de Pat Riley

On ne sait pas si les Lakers vont choisir le même sculpteur que pour la statue de Dwyane Wade, mais la franchise a annoncé ce lundi que Pat Riley sera honoré en 2026 par une statue qui sera érigée devant le Crypto.com Arena, sur la Star Plaza. L’actuel président du Heat a marqué l’histoire des Lakers en passant neuf saisons à la tête de l’équipe, les guidant vers quatre titres NBA (1982, 1985, 1987, 1988) et sept apparitions en finales NBA. C’est sous sa direction, avec Magic Johnson comme leader, que l’équipe a incarné l’ère du « Showtime ».

« Pat est une icône des Lakers. Son professionnalisme, son engagement et sa préparation avant les matchs ont ouvert la voie à ce que nous voyons aujourd’hui chez les entraîneurs de la NBA » a expliqué Jeannie Buss, la co-propriétaire de la franchise. « Mon père, Jerry Buss, avait reconnu son obsession pour le jeu et sa capacité à unir des joueurs talentueux en une équipe championne. Le style de basket que Pat et les Lakers ont créé dans les années 1980 est encore le modèle pour l’organisation aujourd’hui : une équipe divertissante et victorieuse. »

Devant la Crypto.com Arena, les Lakers ont déjà érigé les statues de Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, Elgin Baylor, et plus récemment Kobe Bryant. Pat Riley, dont le terrain du Heat porte le nom, sera le premier entraîneur des Lakers à posséder une statue.