Jaylen Brown a pris « personnellement » le peu d’attentes autour des Celtics

Alors que le All-Star Break approche, les Celtics occupent la deuxième place de la conférence Est, derrière les Pistons. Un succès étonnant tant les doutes étaient nombreux autour de Boston à l’aube de cette saison.

Il faut dire qu’entre la rupture du tendon d’Achille de Jayson Tatum et les nombreux départs dont celui de Jrue Holiday, beaucoup, nous les premiers, voyaient les Celtics se battre pour le Top 6 de l’Est sans pour autant jouer des coudes avec les cadors de la conférence.

Pour déjouer les pronostics, les Celtics ont décidé de prendre cette absence d’attentes et d’en faire une force.

« C’était définitivement une source de motivation », explique Payton Pritchard. « Entendre tout le monde dire que cette saison allait être une année creuse parce que nous nous étions séparés de beaucoup de joueurs et que JT [Jayson Tatum] était absent, cela nous a motivés. »

Jaylen Brown est particulièrement au courant de ce qu’il se dit autour de son équipe. Lorsque les Celtics ont démarré la saison avec trois défaites en autant de matchs, l’ailier a entendu les critiques. Il n’a pas hésité à répondre, une première fois, lors d’un live diffusé sur Twitch début décembre.

Jaylen Brown répond aux critiques

« Quand nous avions démarré en 0-3, il y a eu beaucoup de personnes qui ont posté n’importe quoi sur les réseaux sociaux », se souvenait-il. « Dites-leur de parler maintenant. Nous avons gagné cinq de nos six derniers matchs, il faut qu’ils gardent la même énergie. »

Sans Jayson Tatum, le MVP des Finales 2024 réalise sa meilleure saison et tourne à 29.6 points et 4.9 passes décisives de moyenne, des records en carrière dans ces deux catégories statistiques. Jaylen Brown a même égalé sa plus haute marque au scoring avec 50 points face aux Clippers au début de l’année civile.

« Je prends tout personnellement », affirme le quintuple All-Star. « J’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de sacrifices au fil des années pour que nous puissions devenir une équipe championne. Je pense que nous commençons à réellement voir ce dont je suis capable et ce que j’ai sacrifié. Avant, ce n’était pas si évident. »

Jrue Holiday n’est pas surpris

Si de l’extérieur, le succès des Celtics peut surprendre, Jrue Holiday, transféré l’été dernier, n’est pas surpris par la bonne saison de ses anciens coéquipiers.

« Beaucoup les mettaient hors course et pas seulement Jaylen Brown, mais je savais qu’ils allaient être forts », nuance d’ailleurs l’ancien Celtic. « Je connais Payton [Pritchard], Joe [Mazzulla] et tout son staff. Quand ils entendent dire qu’ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils veulent prouver le contraire. »

Ce lundi, Jrue Holiday effectuait son retour au TD Garden et il a pu constater la force du collectif emmené par Joe Mazzulla. Après seulement douze minutes, Boston comptait déjà 21 points d’avance et si Portland a tenté de revenir à plusieurs reprises, ce fut insuffisant pour empêcher la défaite (94-102).

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 42 34:29 48.4 36.2 78.1 1.3 5.5 6.8 4.9 2.9 1.0 3.7 0.4 29.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.