Les Celtics ont rendu hommage à Jrue Holiday

Transféré l’été dernier pour faire des économies, Jrue Holiday était de retour à Boston pour la première fois, et la seule, de la saison lundi soir. S’il n’est resté que deux saisons dans le Massachusetts, son passage est forcément mémorable puisqu’en 2024, il a remporté le titre face aux Mavericks.
Dès lors, la franchise de Boston a décidé de lui rendre un hommage avec une vidéo de 90 secondes à la fin du premier quart-temps. « C’était génial. Ça m’a rappelé des bons souvenirs », a réagi le joueur de Portland. « J’ai aimé mes saisons ici, donc c’était vraiment agréable. On joue dur pour cette équipe et cette ville et elles vous le rendent. »
Pendant que ses coéquipiers étaient en souffrance pour inscrire des points dans la défaite à Boston, Jrue Holiday a réussi un bon match avec 14 points en 24 minutes, avec également trois interceptions, face à ses anciens coéquipiers.
« C’est comme une famille », poursuit-il. « On a passé tellement de temps ensemble qu’ils deviennent une famille. Puis, soudainement, on est dans une équipe différente. C’est toujours agréable de les revoir. »
Cette rencontre marquait aussi le retour de Rob Williams, qui a parlé d’expérience « surréaliste » que de jouer à Boston comme adversaire. Deux éléments que Jaylen Brown n’a pas oubliés. « Ce sont deux gars formidables, deux personnes exceptionnelles. Sur le terrain, mais aussi en dehors. Jrue a une famille formidable. Et Rob est tout simplement un gars en or… C’est encore un peu étrange de les voir de l’autre côté. »
|Jrue Holiday
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|PHI
|73
|24:12
|44.2
|39.0
|75.6
|0.8
|1.8
|2.6
|3.8
|2.1
|1.1
|2.1
|0.2
|8.0
|2010-11
|PHI
|82
|35:23
|44.6
|36.5
|82.3
|0.8
|3.2
|4.0
|6.5
|2.5
|1.5
|2.7
|0.4
|14.0
|2011-12
|PHI
|65
|33:47
|43.2
|38.0
|78.3
|0.9
|2.4
|3.3
|4.5
|2.1
|1.6
|2.1
|0.3
|13.5
|2012-13
|PHI
|78
|37:31
|43.1
|36.8
|75.2
|1.1
|3.1
|4.2
|8.0
|2.2
|1.6
|3.7
|0.4
|17.7
|2013-14
|NO
|34
|33:37
|44.7
|39.0
|81.0
|0.8
|3.4
|4.2
|7.9
|2.7
|1.6
|3.1
|0.4
|14.3
|2014-15
|NO
|40
|32:35
|44.6
|37.8
|85.5
|0.8
|2.6
|3.4
|6.9
|2.8
|1.6
|2.3
|0.6
|14.8
|2015-16
|NO
|65
|28:10
|43.9
|33.6
|84.3
|0.4
|2.6
|3.0
|6.0
|2.3
|1.4
|2.6
|0.3
|16.8
|2016-17
|NO
|67
|33:13
|45.4
|35.6
|70.8
|0.7
|3.3
|3.9
|7.3
|2.0
|1.5
|2.9
|0.7
|15.4
|2017-18
|NO
|81
|36:08
|49.4
|33.7
|78.6
|0.8
|3.7
|4.5
|6.0
|2.5
|1.5
|2.6
|0.8
|19.0
|2018-19
|NO
|67
|35:51
|47.2
|32.5
|76.8
|1.1
|3.9
|5.0
|7.7
|2.2
|1.6
|3.1
|0.8
|21.2
|2019-20
|NO
|61
|34:42
|45.5
|35.3
|70.9
|1.3
|3.5
|4.8
|6.7
|2.4
|1.6
|3.0
|0.8
|19.1
|2020-21
|MIL
|59
|32:19
|50.3
|39.2
|78.7
|1.2
|3.3
|4.5
|6.1
|1.7
|1.6
|2.2
|0.6
|17.7
|2021-22
|MIL
|67
|32:56
|50.1
|41.1
|76.1
|1.0
|3.5
|4.5
|6.8
|2.0
|1.6
|2.7
|0.4
|18.3
|2022-23
|MIL
|67
|32:35
|47.9
|38.4
|85.9
|1.2
|3.9
|5.1
|7.4
|1.7
|1.2
|2.9
|0.4
|19.3
|2023-24
|BOS
|69
|32:48
|48.0
|42.9
|83.3
|1.2
|4.2
|5.4
|4.8
|1.6
|0.9
|1.8
|0.8
|12.5
|2024-25
|BOS
|62
|30:35
|44.3
|35.3
|90.9
|1.2
|3.0
|4.3
|3.9
|1.6
|1.1
|1.2
|0.4
|11.1
|2025-26
|POR
|18
|28:50
|45.0
|36.1
|81.3
|1.2
|3.4
|4.6
|7.1
|1.7
|1.3
|2.4
|0.2
|15.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.