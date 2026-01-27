Les Celtics ont rendu hommage à Jrue Holiday

Transféré l’été dernier pour faire des économies, Jrue Holiday était de retour à Boston pour la première fois, et la seule, de la saison lundi soir. S’il n’est resté que deux saisons dans le Massachusetts, son passage est forcément mémorable puisqu’en 2024, il a remporté le titre face aux Mavericks.

Dès lors, la franchise de Boston a décidé de lui rendre un hommage avec une vidéo de 90 secondes à la fin du premier quart-temps. « C’était génial. Ça m’a rappelé des bons souvenirs », a réagi le joueur de Portland. « J’ai aimé mes saisons ici, donc c’était vraiment agréable. On joue dur pour cette équipe et cette ville et elles vous le rendent. »

Pendant que ses coéquipiers étaient en souffrance pour inscrire des points dans la défaite à Boston, Jrue Holiday a réussi un bon match avec 14 points en 24 minutes, avec également trois interceptions, face à ses anciens coéquipiers.

« C’est comme une famille », poursuit-il. « On a passé tellement de temps ensemble qu’ils deviennent une famille. Puis, soudainement, on est dans une équipe différente. C’est toujours agréable de les revoir. »

Cette rencontre marquait aussi le retour de Rob Williams, qui a parlé d’expérience « surréaliste » que de jouer à Boston comme adversaire. Deux éléments que Jaylen Brown n’a pas oubliés. « Ce sont deux gars formidables, deux personnes exceptionnelles. Sur le terrain, mais aussi en dehors. Jrue a une famille formidable. Et Rob est tout simplement un gars en or… C’est encore un peu étrange de les voir de l’autre côté. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHI 73 24:12 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHI 82 35:23 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHI 65 33:47 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHI 78 37:31 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NO 34 33:37 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NO 40 32:35 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NO 65 28:10 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NO 67 33:13 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NO 81 36:08 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NO 67 35:51 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NO 61 34:42 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32:19 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 32:56 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 32:35 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 32:48 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 30:35 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1 2025-26 POR 18 28:50 45.0 36.1 81.3 1.2 3.4 4.6 7.1 1.7 1.3 2.4 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.