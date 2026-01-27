Sans briller, les Celtics s’imposent face aux Blazers

L’absence de Deni Avdija n’a pas mis longtemps à se faire sentir du côté de Portland. Les Blazers encaissent un 8-0 pour commencer la partie et mettent quatre minutes pour un inscrire un premier point, sur un lancer-franc. Les Celtics volent des ballons et profitent aussi de l’énorme maladresse de leurs adversaires pour dominer ce premier quart-temps. Avec notamment une bonne rentrée d’Amari Williams (32-11).

Les troupes de Tiago Splitter montent enfin en régime en deuxième quart-temps, avec une défense plus forte. Elles passent un 9-0 et les Celtics sont très stériles balle en main. Avec un 5-0 dans les dernières secondes de la première période, les champions 2024 se redonnent un peu d’air (52-37).

Le clou est enfoncé en début de troisième quart-temps avec un Jaylen Brown plus présent. Comme en première mi-temps, les Blazers ratent la première marche mais font les efforts pour revenir ensuite (75-65). Avec quelques paniers primés, les joueurs de Joe Mazzulla font l’essentiel à la fin pour garder leur avance et l’emporter (102-94), mais sans réellement convaincre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le jeu du chat et de la souris. Avec un écart aussi important en premier quart-temps et face à une équipe en grande souffrance pour marquer des points, les Celtics auraient pu s’offrir une soirée plus tranquille. Mais les Blazers ont réussi à revenir plusieurs fois, sans parvenir néanmoins à totalement bousculer les Celtics, mais en restant toujours à une distance intéressante. Toute la soirée, Boston creusait l’écart, puis le perdait avant de le refaire encore une fois. Un chat, une souris et un petit jeu qui a (trop) duré, avec un spectacle parfois moindre à cause du déchet.

La dure soirée offensive de Portland. 11 points en premier quart-temps, seulement 37 à la pause et 31 minutes nécessaires pour atteindre péniblement la barre des 50 points : les Blazers ont éprouvé les pires difficultés pour trouver le chemin du panier, sans leur meilleur joueur, Deni Avdija. Ils ont perdu 18 ballons et shooté à 10/40 (25%) à 3-pts, ce qui rendait compliqué l’idée de venir gagner en terres celtes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.