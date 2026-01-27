Matchs
NBA
Matchs
NBA

Sans briller, les Celtics s’imposent face aux Blazers

Publié le 27/01/2026 à 7:10 Twitter Facebook

NBA – Face à une équipe privée de Deni Avdija, les joueurs de Boston ont laborieusement réussi à l’emporter (102-94).

L’absence de Deni Avdija n’a pas mis longtemps à se faire sentir du côté de Portland. Les Blazers encaissent un 8-0 pour commencer la partie et mettent quatre minutes pour un inscrire un premier point, sur un lancer-franc. Les Celtics volent des ballons et profitent aussi de l’énorme maladresse de leurs adversaires pour dominer ce premier quart-temps. Avec notamment une bonne rentrée d’Amari Williams (32-11).

Les troupes de Tiago Splitter montent enfin en régime en deuxième quart-temps, avec une défense plus forte. Elles passent un 9-0 et les Celtics sont très stériles balle en main. Avec un 5-0 dans les dernières secondes de la première période, les champions 2024 se redonnent un peu d’air (52-37).

Le clou est enfoncé en début de troisième quart-temps avec un Jaylen Brown plus présent. Comme en première mi-temps, les Blazers ratent la première marche mais font les efforts pour revenir ensuite (75-65). Avec quelques paniers primés, les joueurs de Joe Mazzulla font l’essentiel à la fin pour garder leur avance et l’emporter (102-94), mais sans réellement convaincre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le jeu du chat et de la souris. Avec un écart aussi important en premier quart-temps et face à une équipe en grande souffrance pour marquer des points, les Celtics auraient pu s’offrir une soirée plus tranquille. Mais les Blazers ont réussi à revenir plusieurs fois, sans parvenir néanmoins à totalement bousculer les Celtics, mais en restant toujours à une distance intéressante. Toute la soirée, Boston creusait l’écart, puis le perdait avant de le refaire encore une fois. Un chat, une souris et un petit jeu qui a (trop) duré, avec un spectacle parfois moindre à cause du déchet.

La dure soirée offensive de Portland. 11 points en premier quart-temps, seulement 37 à la pause et 31 minutes nécessaires pour atteindre péniblement la barre des 50 points : les Blazers ont éprouvé les pires difficultés pour trouver le chemin du panier, sans leur meilleur joueur, Deni Avdija. Ils ont perdu 18 ballons et shooté à 10/40 (25%) à 3-pts, ce qui rendait compliqué l’idée de venir gagner en terres celtes.

Boston Celtics / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Payton Pritchard 35 8/16 5/11 2/4 1 4 5 3 1 0 1 0 23 23 20
Jaylen Brown 36 8/17 1/3 3/5 1 7 8 5 1 4 1 0 6 20 25
Derrick White 35 7/15 2/4 2/2 2 2 4 4 4 2 8 0 2 18 12
Sam Hauser 30 4/12 3/7 0/0 0 7 7 3 3 2 0 0 5 11 15
Neemias Queta 22 2/6 0/0 0/0 2 2 4 5 3 0 2 1 4 4 8
Anfernee Simons 26 5/12 2/7 0/0 0 1 1 1 1 2 1 1 -9 12 9
Amari Williams 26 3/8 0/0 3/5 2 5 7 1 5 1 2 2 4 9 11
Hugo González 14 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 19 2 3
Baylor Scheierman 13 1/2 0/0 0/0 2 3 5 0 3 0 1 0 -12 2 5
Jordan Walsh 3 0/1 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 1 -1
Total 39/91 13/34 11/18 10 32 42 24 21 11 17 4 102
Portland Trail Blazers / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Toumani Camara 36 6/13 3/9 3/3 1 6 7 1 5 3 2 0 -6 18 20
Jrue Holiday 24 5/11 3/7 1/2 0 4 4 3 1 3 2 1 3 14 16
Donovan Clingan 28 4/9 1/5 0/2 4 11 15 1 2 0 3 4 -19 9 19
Shaedon Sharpe 34 3/12 1/6 2/2 1 4 5 3 3 1 3 0 -4 9 6
Sidy Cissoko 25 1/2 0/1 2/4 1 3 4 1 4 1 2 0 -11 4 5
Jerami Grant 27 4/9 1/3 10/15 0 2 2 3 2 1 0 2 -4 19 17
Caleb Love 26 5/14 1/7 0/0 1 2 3 5 0 0 2 0 -2 11 8
Robert Williams III 20 3/3 0/0 0/0 0 2 2 0 2 1 1 1 11 6 9
Rayan Rupert 16 1/4 0/2 2/2 2 2 4 0 3 1 3 0 -7 4 3
Javonte Cooke 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Total 32/78 10/40 20/30 10 36 46 17 22 11 18 8 94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA130
PHI93
CLE114
ORL98
ATL132
IND116
BOS102
POR94
CHI118
LAL129
HOU108
MEM99
MIN108
GSW83

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Boston Celtics en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes