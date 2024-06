Jayson Tatum et Jaylen Brown offrent un 18e titre NBA aux Celtics !

Dans un début de match tendu des deux côtés, ce sont les Celtics qui capitalisent sur le 1/9 au tir de Dallas pour prendre le meilleur départ (9-2). Luka Doncic (28 points, 12 rebonds, 6 ballons perdus) parvient alors à calmer son équipe. Il va chercher un 2+1, cible Kristaps Porzingis dès son entrée en jeu pour offrir deux 3-points à Josh Green (14 points, 4/6 à 3-points), et permet aux Mavs de recoller au score (19-18).

Malgré la bonne rentrée de leur banc, déjà auteur de 11 points, les hommes de Jason Kidd terminent le premier quart-temps de la pire des manières. Kleber rate deux 3-points, Doncic et P.J. Washington perdent deux ballons et le trio Jrue Holiday – Jayson Tatum – Jaylen Brown leur passe un 9-0 en moins de deux minutes (28-18) !

Payton Pritchard encore du milieu de terrain !

Dans un TD Garden aux anges, Sam Hauser ajoute son deuxième 3-points de la rencontre. Jaylen Brown, puis Jrue Holiday l’imitent pour enfoncer le clou ! Kyrie Irving (15 points) et Derrick Jones Jr. répondent de loin, mais la défense de Dallas prend l’eau face aux « drives » à répétition de Jayson Tatum (46-31). C’est le choix de Joe Mazzulla de jouer sans pivot qui relance pourtant Dallas. Les Mavs agressent alors le cercle et se procurent deux dunks et deux lay-ups de suite pour rester en embuscade (48-39).

Mais comme en fin de premier quart-temps, Dallas termine la période en chute libre. Dans le sillage d’un Jayson Tatum omniprésent (16 points, 9 passes à la pause) et d’une adresse longue distance diabolique, les Celtics terminent le quart-temps sur un 19-7 ponctué d’un nouveau buzzer beater du milieu du terrain de Payton Pritchard (67-46) !

Comme les Mavs lors du Game 4, les Celtics ne baissent pas de régime au retour des vestiaires, bien au contraire. Deux nouveaux 3-points, cette fois de Derrick White et d’Al Horford, font passer l’écart à +26 (78-52). Malgré le duo Luka Doncic – Kyrie Irving à 9/26 aux tirs et 1/11 à 3-points, Dallas s’accroche alors que l’attaque de Boston commence à être stagnante. Le 4e 3-points de Josh Green ramène même les Mavs sous la barre des vingt unités (82-65).

Même les deux premiers tirs primés de Luka Doncic ne changent pas la donne. Jayson Tatum ne relâche pas la pression et marque 9 points en dernier quart-temps pour mener les Celtics vers la terre promise. Seize ans jour pour jour après leur dernier titre en 2008, Boston retrouve le sommet de la NBA ! Avec un 18e titre NBA, Boston repasse devant les Lakers !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston fait la différence en fin de 1er et 2e quart-temps. L’importance de bien finir chaque quart-temps est un adage que les entraîneurs NBA rabâchent à leurs joueurs lors de chaque match. Cette nuit, les Celtics ont fait ça à merveille lors des deux premières périodes au détriment des Mavs. Boston a terminé le premier quart-temps sur un 9-0 et le deuxième sur un 19-7, leur donnant une avance de 21 points à la mi-temps. C’est avant tout la défense de Boston qui a lancé ces « runs », forçant des ballons perdus et des tirs difficiles pour pouvoir partir en transition et tuer les Mavs au cercle et derrière la ligne à 3-points.

– Luka Doncic et Kyrie Irving sortent par la petite porte. Redoutable lors du Game 4, le duo de stars de Dallas est passé au travers cette nuit face à la défense intraitable de Boston. Kyrie Irving en particulier, après deux premiers matchs compliqués sur le parquet du TD Garden, a de nouveau livré une prestation indigne de son standing. L’ancien Celtic a terminé avec 9 points à 3/12 aux tirs. Luka Doncic (18 points à 8/20 aux tirs, 11 rebonds, 4 ballons perdus) a fait un peu mieux, mais pour avoir une chance de renvoyer la série à Dallas, les Mavs avaient besoin d’un match héroïque de leur superstar.

– Domination sans partage de Boston. Après avoir dominé la saison régulière, les Celtics ont terminé leur campagne avec un point d’exclamation à l’image de leur saison. Ils ont dominé le rebond (+16, dont +6 au rebond offensif), et ils ont dominé la ligne à trois points grâce à leurs drives et à leur jeu altruiste. Outre la performance formidable du duo Tatum – Brown, les Celtics ont également pu compter sur un match plein de Jrue Holiday, omniprésent dans son activité, et de Derrick White !

– Jayson Tatum MVP du Game 5, Jaylen Brown MVP des Finals. Tout a commencé avec ce duo lors de la saison 2017/18, et logiquement c’est grâce à eux que Boston est allé chercher son 18e titre, un record NBA, sept ans plus tard. Jayson Tatum était en mission pendant toute la rencontre. Il a agressé la défense de Dallas pour marquer mais aussi créer pour ses coéquipiers. Il a marqué 16 points en première mi-temps, et 15 en deuxième pour aller avec 11 passes décisives et 8 rebonds. Jaylen Brown, son lieutenant, était sur la même longueur d’onde, marquant 15 de ses 21 points en première mi-temps pour aller avec 8 rebonds, 6 passes, et une défense de fer sur Luka Doncic.

