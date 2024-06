Luka Doncic, une omniprésence statistique rare en playoffs

Au total, sur ces playoffs 2024, Luka Doncic est désormais à la fois le meilleur scoreur (607 points), le meilleur passeur (173 passes), le meilleur rebondeur (196 rebonds) et le meilleur intercepteur (38 interceptions) !

Comme le note Todd Whitehead, de Synergy Sport, jamais aucun joueur n’a dominé ces quatre catégories statistiques sur la même campagne de playoffs. Au niveau des stats « positives », seuls les contres lui échappent puisque c’est Daniel Gafford (33) qui est en tête, Luka Doncic (8) n’étant de ce côté-là qu’à la 31 place.

Évidemment, il est aussi leader en terme de « double-double » (15), devant Jayson Tatum (13), et de « triple-double » (7), devant Nikola Jokic (2). Mais il est aussi largement leader en termes de pertes de balle (83).

Jayson Tatum fait de même à Boston

D’ailleurs, Todd Whitehead rajoute que Luka Doncic enregistre 27.1% de l’ensemble des points + passes + rebonds sur cette campagne de playoffs de Dallas. Un pourcentage très rarement atteint dans des équipes titrées.

Dans l’histoire, il n’y a ainsi que cinq joueurs qui ont mené leur équipe au titre en ayant été à la fois le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de leur franchise (au total) en playoffs. LeBron James (2012, 2013 et 2016), Larry Bird (1984 et 1986), Hakeem Olajuwon (1994), Tim Duncan (2003) et Nikola Jokic (2023).

Néanmoins, on notera que Luka Doncic n’est pas le seul à pouvoir les rejoindre puisque Jayson Tatum est également le meilleur marqueur, passeur et rebondeur des Celtics en cumulé dans ces playoffs. Même si lui ne représente « que » 23.1% de l’ensemble des points + passes + rebonds de Boston dans cette postseason…