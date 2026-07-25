Jonathan Kuminga, le plan B des Cavaliers

Puisque LeBron James a décidé de rejoindre les Sixers, les Warriors, le Heat et les Cavaliers doivent se pencher sur leurs plan B respectifs, et du côté de Cleveland, on devrait se rabattre sur un autre gros dossier. Selon The Athletic, les Cavaliers et Jonathan Kuminga affichent un intérêt mutuel, même si les contraintes salariales compliquent encore largement l’opération.

Toujours free agent, l’ancien 7e choix de la Draft pourrait retrouver Kenny Atkinson, qu’il connaît bien pour avoir travaillé avec lui à Golden State lorsque l’actuel coach des Cavaliers était le principal assistant de Steve Kerr.

Selon nos confrères, les dirigeants de Cleveland échangent régulièrement avec l’ailier des Hawks et son agent, Aaron Turner, depuis le début de la free agency. « Jonathan apprécie les Cavaliers, il apprécie Kenny Atkinson, et Donovan Mitchell l’apprécie également », explique son agent. « Il aime aussi la ville de Cleveland. Il y a même passé plusieurs mois pour s’entraîner durant l’été 2025. »

L’intérêt est réel, mais le montage financier s’annonce complexe. Les Cavaliers disposent de peu de marge sous les différents seuils de la luxury tax. Une première possibilité serait de proposer à Jonathan Kuminga la mid-level exception, soit un salaire de départ d’environ 6.1 millions de dollars (12.4 millions sur deux ans), comme la franchise est déjà dans le rouge.

Vers un échange avec les Hawks ?

Une telle signature laisserait suffisamment de souplesse à Cleveland pour tenter ensuite de prolonger James Harden, dont le dossier est resté en suspens en attendant la décision de LeBron James.

Le problème est que cette proposition est très loin des attentes du principal intéressé. Toujours selon The Athletic, Jonathan Kuminga espère décrocher un contrat compris entre 20 et 23 millions de dollars par an via un sign-and-trade.

Une telle opération nécessiterait toutefois la coopération des Hawks, qui détiennent toujours ses droits après avoir renoncé à leur option de 24.3 millions de dollars en juin.

Plusieurs équipes restent également sur le coup, au premier rang desquelles les Lakers. Mais Atlanta ne serait guère emballé par les différentes propositions de Los Angeles.

En revanche, un package venu de Cleveland serait jugé plus intéressant. Les noms de Max Strus et Dennis Schröder circulent d’ailleurs depuis plusieurs semaines parmi les joueurs susceptibles d’être inclus dans un échange.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 12 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 6.2 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa «mid-level exception».