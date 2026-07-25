Kentavious Caldwell-Pope prêt à retrouver LeBron James à Philadelphie ?

En marge de la free agency, Kentavious Caldwell-Pope avait activé sa « player option » de 21,6 millions de dollars. Une somme importante pour un joueur dont le rendement avait nettement diminué la saison dernière. Les Grizzlies cherchaient donc à le transférer, comme le rapportait Chris Haynes au début du mois de juillet.

Depuis, les semaines ont passé et « KCP » est toujours à Memphis. Mais la situation pourrait rapidement évoluer puisque Chris Haynes affirme que l’arrière négocie actuellement un « buyout » avec la franchise du Tennessee.

Une fois libre, Kentavious Caldwell-Pope ne devrait pas rester longtemps sur le marché. Le joueur de 33 ans aurait déjà une préférence pour sa prochaine destination : retrouver LeBron James du côté de Philadelphie.

Les deux hommes ont évolué ensemble pendant trois saisons aux Lakers, remportant notamment le titre en 2020. Un vécu commun qui pourrait faciliter son intégration dans une équipe tournée vers la conquête du titre.

Une adresse à 3-points à retrouver

Après une saison compliquée à Memphis, où son temps de jeu est tombé à 21 minutes par rencontre et où il a été relégué sur le banc, Kentavious Caldwell-Pope espère se relancer. À Philadelphie, son expérience, sa défense et sa capacité à évoluer sans ballon pourraient compléter les qualités des principaux créateurs de l’effectif.

Son adresse extérieure devra toutefois retrouver des couleurs. L’ancien joueur des Lakers n’a converti que 31 % de ses tentatives à 3-points la saison dernière, soit le pire pourcentage de sa carrière…

Avant qu’une éventuelle signature ne puisse être officialisée, Kentavious Caldwell-Pope doit encore trouver un accord avec les Grizzlies pour rompre son contrat. Les Sixers devront également libérer une place dans leur effectif.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat négociée entre un joueur et sa franchise. Le joueur renonce généralement à une partie de son salaire restant avant de devenir free agent.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 19:47 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 31:33 40.1 34.5 69.6 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2 12.7 2015-16 DET 76 36:42 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.4 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33:17 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33:13 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 24:49 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 25:32 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.3 2020-21 LAL 67 28:23 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.7 2021-22 WAS 77 30:15 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31:20 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 31:36 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 2024-25 ORL 77 29:36 43.9 34.2 86.3 0.4 1.8 2.2 1.8 1.8 1.3 0.8 0.4 8.7 2025-26 MEM 51 21:20 41.0 31.6 91.3 0.4 2.1 2.5 2.7 1.1 0.8 1.2 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.