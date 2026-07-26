La piste LeBron James refermée, Draymond Green va pouvoir rempiler à Golden State

En déclinant sa « player option » de 27.7 millions de dollars, puis en jouant à fond la carte du recruteur de luxe auprès de LeBron James, Draymond Green aura fait tout son possible pour faciliter l’arrivée du « King » chez les Warriors.

Le problème, c’est que LeBron James a finalement préféré rejoindre Philadelphie, laissant Golden State sans recrue estivale de premier plan. Quant à Draymond Green, il se retrouve toujours sans contrat, puisqu’il attendait la décision de son ami avant de clarifier son propre avenir.

Maintenant que le chapitre LeBron James est refermé en Californie, tout indique néanmoins que l’ancien Défenseur de l’année devrait rapidement prolonger avec sa franchise de toujours. Une franchise qu’il place au même niveau que son ancienne université de Michigan State.

D’après The Athletic, il serait ainsi logique d’imaginer un salaire annuel proche de 28 millions de dollars pour Draymond Green, soit quasiment la somme qu’il aurait touchée s’il avait activé sa « player option ».

Les deux parties ont donc tout intérêt à trouver rapidement un accord. Golden State conserverait ainsi l’un des piliers de sa dynastie, toujours essentiel par sa défense, son leadership et sa complémentarité avec Stephen Curry, tandis que Draymond Green sécuriserait son avenir dans l’unique franchise qu’il a connue en NBA.

Autour de leur quadruple champion NBA, il se murmure également que les dirigeants de Golden State s’intéressent à Mario Hezonja. Les Warriors ont déjà drafté Yaxel Lendeborg, prolongé Kristaps Porzingis et Al Horford, tout en laissant partir Quinten Post et Pat Spencer.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer, ou non, la dernière année de son contrat afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.