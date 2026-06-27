Yaxel Lendeborg, de « hater » de Stephen Curry à coéquipier

« J’ai contacté Draymond (Green). Je n’ai pas encore reçu de réponse de sa part », sourit Yaxel Lendeborg. Assis à ses côtés en conférence de presse, Mike Dunleavy Jr. n’a pas résisté à l’envie de le taquiner : « Ne t’inquiète pas, il ne me répond pas non plus ! »

Le ton est donné. À peine arrivé chez les Warriors, après avoir été sélectionné en 11e position à la Draft, l’ancien joueur de Michigan découvre déjà l’univers de Golden State, entre légendes locales, chambrage amical et transmission. Et parmi les joueurs qu’il va côtoyer, il y en a un dont il n’était pas fan plus jeune : Stephen Curry.

« La boucle est bouclée pour moi. Je le répète à chaque fois qu’on me pose la question, mais en 2016, j’étais à fond derrière Kyrie, donc je détestais Steph Curry », raconte le rookie, en référence aux Finals 2016 entre les Warriors et les Cavaliers de LeBron James et Kyrie Irving.

Neuf ans plus tard, le voilà donc dans le même vestiaire que le meilleur shooteur de l’histoire. Une perspective qui amuse autant qu’elle impressionne le rookie.

« Maintenant que je vais carrément me retrouver dans la même équipe que lui, jouer avec lui et pouvoir tellement apprendre à ses côtés, ça compte énormément », poursuit Yaxel Lendeborg. « Je l’ai croisé à quelques reprises. C’est un super gars, quelqu’un de vraiment authentique. Ce sera un honneur de pouvoir observer ce qu’il fait en personne. Donc je suis super impatient. »

Stephen Curry a d’ailleurs déjà accueilli le rookie dans le chat collectif des Warriors. Yaxel Lendeborg n’a pas tardé à en profiter pour lui poser ses premières questions. Il compte faire la même chose avec Draymond Green, dès que l’intérieur aura trouvé le temps de lui répondre…

Faire de Draymond Green son mentor

Car si Stephen Curry représente forcément une source d’inspiration majeure, Yaxel Lendeborg semble aussi avoir déjà identifié l’autre modèle à suivre dans le vestiaire : Draymond Green. Par son profil, sa polyvalence et son sens du jeu, le rookie sait qu’il peut beaucoup apprendre du quadruple champion NBA.

« Draymond a été un élément central, absolument capital, dans tous les titres qu’ils ont gagnés. C’est un joueur et un passeur phénoménal. Il fait toutes les petites choses à la perfection. Donc j’ai l’impression qu’apprendre à ses côtés et essayer de faire de lui mon mentor sera la partie la plus cruciale de mon développement », explique-t-il.

Avec, là encore, une petite pointe d’humour liée à la rivalité universitaire.

« Je sais qu’il vient de Michigan State, et je ne suis pas vraiment un grand fan de ça », glisse l’ancien de Michigan. « Mais je suis vraiment ravi de pouvoir le rencontrer, lui parler en personne et apprendre. Tout simplement apprendre tout ce que je peux. »

Côté Warriors, l’idée est justement de l’intégrer comme un joueur capable de combler plusieurs trous dans la rotation. Mike Dunleavy Jr. a ainsi raconté avoir récemment demandé à Steve Kerr quel était son plus grand besoin dans l’effectif. « Il m’a répondu : ‘Il y a un énorme vide en plein milieu, sur le poste d’ailier. On a besoin d’un gars capable de s’intégrer là et de faire le lien dans le jeu.’ »

De quoi interpeller le dirigeant.

« Je me suis demandé : ‘Est-ce qu’il essaie de nous pousser à drafter Yaxel, ou est-ce qu’il parle juste librement ?’ Et, bien sûr, on s’est retrouvés avec un joueur qui a le potentiel pour faire exactement cela. Donc je pense que tout le monde est sur la même longueur d’onde et ravi de la direction qu’on prend. »

Les Warriors suivaient Yaxel Lendeborg depuis plusieurs années, séduits par sa polyvalence, son intelligence de jeu et son profil de joueur d’équipe. Son titre remporté avec Michigan n’a fait que renforcer cette impression.

« Le fait d’avoir remporté le titre national cette année avec Michigan en est la preuve absolue », estime Mike Dunleavy Jr. « Mais déjà dans ses équipes précédentes, il était focalisé sur la victoire. C’est un joueur polyvalent qui peut être performant des deux côtés du terrain. Il possède un excellent sens du jeu. C’est un coéquipier formidable. On pense qu’il va parfaitement s’intégrer ici. »