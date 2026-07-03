Draymond Green : « Je considère Golden State comme Michigan State »

Pour permettre aux Warriors de se positionner pour la venue de LeBron James, Draymond Green a fait jouer sa « player option », et ainsi fait une croix sur une dernière saison à 27.7 millions de dollars. Une décision qui, selon l’intérieur de Golden State, dépasse largement la simple question financière.

« J’ai toujours été prêt à travailler avec la franchise sur ce qui est le mieux pour l’équipe, surtout à ce stade de ma carrière. Cela fait 14 ans que je suis ici, Golden State est une famille pour moi », a-t-il confié au micro de son podcast, insistant sur les relations créées avec les dirigeants, les joueurs et le coach.

Pour illustrer son attachement à la franchise, il a même comparé les Warriors à son ancienne université. « Je considère Golden State comme Michigan State. C’est devenu mon alma mater. Donc, quand j’ai l’occasion d’aider cette équipe et cette organisation à progresser, cela m’intéresse toujours. »

L’objectif est d’offrir un maximum de souplesse financière aux Warriors pour renforcer l’équipe, et lorsque le recrutement sera clos, il pourra alors discuter d’un nouveau contrat avec son équipe de toujours.

« En renonçant à cette option, cela nous donne davantage de possibilités. Les propriétaires n’ont jamais hésité à faire ce qu’il fallait pour améliorer cette équipe. Si je peux y contribuer, je le ferai toujours », explique Draymond Green, impatient de voir ce que tout ça va donner. « La free agency réserve toujours son lot de surprises. Nous allons regarder ce qui est possible et trouver la meilleure solution. »

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.