Les Warriors prolongent Kristaps Porzingis… mais disent adieu à LeBron James ?

Alors que la rumeur d’une arrivée de la paire LeBron James – Anthony Davis avait pris de l’épaisseur ces dernières heures du côté de Golden State, la voilà peut-être déjà éteinte « à cause » de la re-signature de Kristaps Porzingis.

En effet, ESPN annonce que le Letton a accepté de prolonger chez les Warriors pour 40 millions de dollars sur deux ans, avec une « player option » attachée à sa deuxième année qui lui permettrait ainsi d’être libre à l’été 2027. Comme prévu, son salaire annuel est moins important que celui qu’il touchait jusqu’à présent (30 millions de dollars).

Néanmoins, cet argent pourrait bien compromettre la venue de LeBron James, qui ne pourrait maintenant plus recevoir les 15.1 millions de dollars de la « nontaxpayer midlevel exception » qui lui semblaient initialement promis. Sauf si… De’Anthony Melton décline sa « player option », Jimmy Butler est échangé contre Anthony Davis et des choix de Draft, Draymond Green accepte un salaire comparable à celui de Kristaps Porzingis et Moses Moody est transféré. Beaucoup de variables, donc.

En conservant comme souhaité « KP », les Warriors s’assurent en tout cas déjà un intérieur de calibre titulaire, intéressant sur de courtes séquences depuis son arrivée à Golden State en cours d’année (16.7 points, 5.2 rebonds, 2.5 passes, 1.2 contre). Mais il va désormais devoir garder la forme pour justifier l’investissement de ses dirigeants.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 2.5 0.6 1.7 1.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.