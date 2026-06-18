Les Warriors ont bon espoir de conserver Draymond Green et Kristaps Porzingis

Alors que le nom de LeBron James circule du côté des Warriors, Mike Dunleavy Jr. a fait le point sur les discussions à deux semaines du début de la « free agency ». Absente des playoffs, la franchise est à la croisée des chemins avec un « Big Three » très âgé et beaucoup de joueurs susceptibles de partir.

« Nous sommes en contact avec tous nos free agents », explique le GM des Warriors. « Concernant Draymond et KP, nous échangeons régulièrement avec leurs représentants. Ce sont deux joueurs que nous apprécions énormément, que nous souhaitons conserver et que nous considérons comme des pièces importantes pour la saison prochaine. »

La balle dans le camp de Draymond Green

Le cas de Draymond Green est particulier. À 36 ans, l’intérieur possède une « player option » de près de 28 millions de dollars pour la saison 2026/27. Il a jusqu’au 29 juin pour décider s’il active ou non cette dernière.

Depuis plusieurs mois, il répète son envie de poursuivre l’aventure à Golden State, d’autant plus que Steve Kerr a prolongé. S’il décide de faire une croix sur cette dernière année, ce serait avec l’idée de signer une prolongation plus longue (deux ou trois ans) à un salaire annuel réduit. Une telle formule permettrait également aux Warriors d’alléger leur masse salariale et, surtout, d’éviter de payer trop de « luxury tax ».

Arrivé juste avant la « trade deadline » dans un échange avec les Hawks, Kristaps Porzingis sera quant à lui libre de s’engager où il le souhaite cet été. L’intérieur letton, qui fêtera ses 31 ans en août, sort d’une saison rémunérée à hauteur de 31 millions de dollars. Reste à savoir quelle sera sa valeur sur un marché où plusieurs équipes recherchent un pivot capable d’écarter le jeu.

Golden State aimerait le conserver, mais le dossier dépendra également des offres concurrentes qui pourraient émerger à partir du mois de juillet.

Rajeunir sans sacrifier l’ambition

Au-delà des cas Green et Porzingis, Mike Dunleavy Jr. a esquissé les grandes lignes de sa stratégie. Avec le 11e choix de la Draft, le GM laisse entendre qu’il privilégie désormais le rajeunissement de son effectif.

« Tout est sur la table », rappelle-t-il néanmoins. « Si recruter un joueur plus âgé nous rend significativement meilleurs, nous étudierons cette possibilité. Mais notre préférence reste clairement d’injecter de la jeunesse dans le groupe. »

Toujours portés par Stephen Curry, et alors qu’ils attaqueront la saison sans Jimmy Butler, ni Moses Moody, ils doivent continuer à viser le titre tout en préparant progressivement l’après-dynastie.

Une incertitude que Miek Dunleavy Jr. observe dans toute la NBA. Avec huit champions différents lors des huit dernières saisons, aucune franchise ne semble en mesure d’établir une domination durable.

« La NBA n’a jamais été aussi ouverte », analyse-t-il. « Entre les blessures, le salary cap et les mouvements de joueurs, il est impossible de prévoir qui sera au sommet dans quelques années. La meilleure chose à faire est de se concentrer sur nous-mêmes et sur les moyens de progresser. »

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.