Finalement, Steve Kerr reste deux ans de plus chez les Warriors !

À San Francisco, c’est (enfin) la fin du feuilleton Steve Kerr. En effet, ESPN annonce qu’après une longue période de réflexion puis de négociations avec ses dirigeants, il a finalement choisi de rempiler sur le banc des Warriors pour deux ans. Restant au passage le coach le mieux rémunéré de la ligue, après avoir touché 17.5 millions de dollars par an ces deux dernières saisons.

En poste depuis 2014, le technicien de 60 ans continuera donc de diriger Stephen Curry (et Draymond Green ?) pour une 13e puis une 14e saison. Même si, en voyant son émouvante accolade avec son duo majeur lors du play-in, on a bien cru que son aventure californienne allait toucher à sa fin.

Au sortir de l’une de ses moins bonnes saisons sur le banc de Golden State (37 victoires – 45 défaites), Steve Kerr aura ainsi pris le temps de reconsidérer son avenir dans le coaching, étant même annoncé dans le viseur de plusieurs médias américains. Sauf que sa volonté d’entraîner Stephen Curry jusqu’à la fin de sa carrière aura visiblement pris le dessus sur tout le reste.

À l’approche de la « lottery », de la Draft puis de la « free agency », l’homme aux neuf bagues de champion va désormais échanger avec ses dirigeants, de manière à (re)construire un effectif capable de jouer les premiers rôles autour de Stephen Curry.

Pour l’heure, outre le « Chef », cinq joueurs sont déjà sous contrat pour la saison prochaine : Brandin Podziemski, Gui Santos et Will Richard, ainsi que les grands blessés Jimmy Butler et Moses Moody. Quant à Draymond Green, Al Horford et De’Anthony Melton, ils possèdent tous les trois une « player option ».