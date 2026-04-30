Steve Kerr a rencontré ses dirigeants, mais rien n’est encore décidé

Stop ou encore ? Cela fait déjà plusieurs jours que Steve Kerr réfléchit à son futur sur le banc des Warriors, et plus largement dans le monde du coaching. D’après ESPN, le flou demeure autour de son avenir.

L’homme aux neuf titres NBA, dont quatre comme entraîneur de Golden State, a rencontré Joe Lacob et Mike Dunleavy Jr., respectivement propriétaire et GM des Warriors, pendant environ deux heures. Mais cette réunion n’a débouché sur aucune décision définitive.

Les trois hommes doivent donc se revoir la semaine prochaine pour évoquer une nouvelle fois l’avenir de l’entraîneur des « Dubs », la franchise n’ayant, à ce stade, pas entamé de recherches pour lui trouver un successeur.

La « date d’expiration » est-elle arrivée ?

Rien d’alarmant pour autant : chaque camp n’a pas intérêt à précipiter les choses, alors que la saison des Warriors s’est terminée il y a à peine deux semaines, à Phoenix. On imagine cependant que les dirigeants de la franchise aimeraient y voir plus clair avant la « lottery », prévue à la mi-mai, afin de préparer plus sereinement l’intersaison.

Pour l’heure, la réflexion de Steve Kerr se poursuit. Conscient qu’il existe une « date d’expiration » dans le coaching, le technicien de 60 ans garde le soutien de Stephen Curry et Draymond Green. Après douze saisons sur le banc californien, a-t-il encore suffisamment faim pour repartir ?

Ce week-end, il assurait en tout cas « [se réveiller] chaque matin avec l’envie d’aller à la salle, d’entraîner l’équipe, de travailler avec le staff, de voir les joueurs et d’essayer de les aider à se dépasser »…