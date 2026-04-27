Stop ou encore ? Steve Kerr va bientôt trancher sur son avenir

C’est l’une des images fortes de cette saison : lors dernier match de la saison des Warriors, éliminés par les Suns au deuxième tour du play-in, Steve Kerr a réuni Stephen Curry et Draymond Green à ses côtés, comme pour acter possiblement la fin d’une aventure de plus de dix ans et qui aura été couronnée de succès.

Après une semaine de vacances, coach Kerr a accordé un long entretien au New Yorker, évoquant notamment le sujet de la suite qu’il allait donner à sa carrière, alors que son contrat arrive à expiration. Va-t-il continuer à coacher aux Warriors ? Retrouver une vie moins exigeante de consultant TV ou simplement raccrocher pour profiter d’une retraite bien méritée ?

Comme Steph Curry et Draymond Green sont sous contrat…

Pour l’heure toutes les pistes sont ouvertes, même si la tendance pencherait vers un accompagnant du tandem Curry-Green jusqu’à ce que les deux prennent leur retraite sportive.

«C’est une situation vraiment intéressante, et j’ai beaucoup de respect pour la franchise et la place qu’elle occupe actuellement dans le paysage. Je sais aussi comment ça fonctionne. La plupart des mandats d’entraîneur durent un certain temps, puis il vaut mieux pour tout le monde passer à autre chose. Ce qu’il nous faut déterminer, c’est si ce moment est venu, car ce qui complique les choses, c’est que nous avons toujours Steph et Draymond», a-t-il déclaré. «Les deux ont encore une année de contrat. Et je ne veux pas abandonner ces gars-là. Si Steph et Draymond prenaient leur retraite cette année, je pense que ce serait une décision facile : on s’en va tous ensemble et la franchise prend une nouvelle direction. Mais ce n’est pas si simple parce que je pense que Steph va jouer encore quelques années et je pense qu’on peut encore faire de belles choses ensemble. Mais ce sont des discussions qui auront lieu d’ici une semaine ou deux et on trouvera une solution. Et quoi qu’il arrive, tout finira bien. Je le sais, car c’est trop important pour qu’il en soit autrement».

Son envie de coacher reste intacte

Le coach de Golden State a également confié que son envie et sa passion pour le coaching étaient toujours bien présentes, et que son choix de continuer ou pas ne serait pas guidé par l’aspect compétitif (ou pas) des Warriors.

Même si Stephen Curry et ses coéquipiers sont moins dominants qu’à une certaine époque, la priorité n’est pas là pour coach Kerr mais bien d’affronter les bons comme les moins bons moments avec la même sagesse. Une façon de voir la vie qui lui a transmise par ses deux mentors, Phil Jackson et Gregg Popovich.

«Je me réveille chaque matin avec l’envie d’aller à la salle, d’entraîner l’équipe, de travailler avec le staff, de voir les joueurs et d’essayer de les aider à se dépasser. C’est une vie formidable. Et c’est tout ce qui compte vraiment : est-ce que tu aimes ce que tu fais chaque jour et est-ce que tu t’épanouis ? C’est toujours le cas pour moi. Gagner est évidemment bien plus agréable que perdre, mais la défaite fait partie du jeu. Et cette année, nous avons connu notre pire saison de tous les temps. Non, je retire ce que j’ai dit : l’année du Covid, nous avons eu le pire bilan de la ligue. Nous avons perdu tout le monde à cause des blessures et ça a été une saison difficile.»

La vie d’un coach, comme celle d’un joueur, est faite de hauts et de bas. Steve Kerr le sait, lui qui a tout connu comme joueur et comme entraîneur.

«Je ne considère pas que je suis un raté aujourd’hui, ni que j’ai connu un succès fulgurant à l’époque, même si c’est ainsi que tout le monde mesure les choses. Je suis bien conscient que, comme Pop et Phil nous l’ont appris, c’est la vie. Tout ça fait partie de votre existence en tant qu’entraîneur, en tant qu’être humain, et vous allez tout vivre. On veut aider les gens à adopter cette perspective et à vraiment profiter de ce qui leur est offert chaque jour, à savoir la joie de la compétition et la camaraderie qui découle de l’appartenance à une équipe. Tout ça, ça existe même dans les équipes qui perdent. Et c’est particulièrement important dans les équipes qui perdent de s’assurer que ces choses se produisent».