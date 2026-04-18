L’émouvante accolade de Steve Kerr, Stephen Curry et Draymond Green

C’est l’image forte de cette soirée. À une minute de la fin du match face aux Suns, et donc de l’élimination, Steve Kerr prend Stephen Curry et Draymond Green par les épaules, et il leur souffle : « Peu importe ce qu’il se passera par la suite, mais je vous aime plus que tout et je vous remercie. »

Puis Stephen Curry met sa tête sur l’épaule de Draymond Green, et c’est comme si nous avions assisté à la fin d’une époque et même d’une dynastie. Reverra-t-on ce trio, ensemble, aux Warriors ? C’est l’avenir de Steve Kerr qui en décidera, et le coach des Warriors a reconnu que cette accolade « était peut-être la dernière ».

Three @warriors legends, one special bond ✨ Steve Kerr, Stephen Curry and Draymond Green share a moment together 💛 pic.twitter.com/7TsWazGhpv — NBA on Prime (@NBAonPrime) April 18, 2026

« Je ne veux pas m’éloigner de Steph. Je ne vais certainement pas coacher ailleurs l’année prochaine, en NBA. Je ne quitterai jamais Steph. Mais tout doit être aligné et juste » répond-il à propos des négociations avec les dirigeants. « Donc ce sont des discussions qu’on aura. C’est ce que j’ai dit depuis le début de saison : je me sentais très bien en débutant cette saison, je pensais qu’on avait une vraie chance. Puis Jimmy et Moses se sont blessés, et évidemment ça nous a fait dérailler. Mais il faut prendre en compte tout ça. C’est une franchise phénoménale. Joe (Lacob) est un super propriétaire, Mike (Dunleavy Jr) est un GM merveilleux, et j’ai de la chance de travailler avec eux. Et comme je l’ai dit, on va tous se réunir ensemble dans les prochaines semaines. »

Stephen Curry ne veut pas l’influencer

Quelques minutes plus tard, Stephen Curry a aussi répondu à des questions sur l’avenir de son coach. Plusieurs fois dans la saison, les deux ont confié qu’ils ne s’imaginaient pas l’un sans l’autre.

« Je vais suivre l’exemple de Steve. On n’a encore eu aucune de ces conversations. Donc on doit tous, en quelque sorte, faire le point sur notre situation et je suis sûr que des décisions seront prises, dans un sens ou dans l’autre. Mais pour moi, l’idée, c’est surtout de regarder comment on a essayé de tirer quelque chose de cette saison. Le reste, ce que l’avenir nous réserve, on verra ça plus tard » assure le meneur All-Star.

Un journaliste insiste alors sur sa préférence pour la suite. « Je veux que le coach soit heureux. Je veux qu’il soit enthousiaste à l’idée de faire ce travail. Je veux qu’il sente qu’il est la bonne personne pour ce poste. Je veux qu’il ait l’occasion, encore une fois, de prendre du plaisir dans ce qu’il fait » répond Stephen Curry. « Chacun a son propre plan, et je ne vais pas dire aux autres ce qu’ils doivent faire. Il sait ce que je pense de lui. Ça n’a même pas besoin d’être dit. Mais quoi qu’il arrive, tu es reconnaissant pour tout ce qu’on a réussi à accomplir. »

Et comme Kerr, s’est-il dit que c’était le dernier match de leur fabuleux trio avec Draymond Green ?

«Franchement, j’essayais un peu de lutter contre cette idée. Tu crois toujours qu’il y aura une autre occasion. Et j’apprécie le fait qu’il ait pris ce moment-là, parce que malgré tout, on est des êtres humains et on doit pouvoir se reconnaître les uns les autres dans ce genre de moment. Mais je ne sais pas si c’est le signe de quoi que ce soit. C’était juste une manière d’apprécier tout ce qu’on a mis dans ce parcours ensemble. »