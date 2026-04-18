Pas de nouveau miracle, les Warriors tombent à Phoenix

Les Warriors pouvaient difficilement moins bien démarrer cette rencontre, en encaissant un 13-2 dès le début, avec de la maladresse et un enchaînement de ballons perdus. Les Suns, eux, trouvent la cible à 3-pts et finissent ce premier quart-temps sur un 9-0. Un premier acte à oublier pour Stephen Curry et ses coéquipiers (33-15). Ils répondent dès les premiers instants du deuxième, avec un 12-2. Cette fois, ce sont les joueurs de Phoenix qui sont aphones.

Brandin Podziemski réalise une bonne séquence, mais Jalen Green répond avec un gros panier primé pour conclure cette première période (50-45). Chacun a eu son quart-temps jusqu’alors. L’arrière des Suns continue son show au retour des vestiaires, en enfilant les shoots derrière l’arc. Cela permet à Phoenix de garder la distance avant le dernier virage (78-69).

Dans le dernier quart-temps, on attend Stephen Curry et le meneur de jeu de Golden State est bien là, avec deux tirs à 3-pts. En face, on a des réponses, toujours avec Green, puis avec Devin Booker, auteur de deux tirs à mi-distance qui font du bien. Loin au score, les Warriors insistent à 3-pts, sans réussite. Et avec quelques derniers paniers primés, notamment de Jordan Goodwin, les Suns valident leur succès et leur place en playoffs (111-96).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La performance de Jalen Green. Avec 36 points à 14/20 au shoot dont 8/14 à 3-pts, 6 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 interception, l’ancien scoreur de Houston a été le meilleur joueur de ce « play-in ». Il n’a rien forcé et ses paniers ont constamment fait mal aux Warriors.

– Une attaque des Warriors en souffrance. Vingt ballons perdus, seulement 10 points en contre-attaque, 11/33 à 3-pts : Golden State a peiné pour marquer des points. Beaucoup de passes ont été ratées, interceptées, et la circulation a parfois été pénible, ce qui n’a pas permis de s’offrir de bons shoots. La faute en grande partie à la bonne défense de Phoenix. Et avec un 4/16 au shoot, Stephen Curry n’a pas pu, cette fois et contrairement au match contre les Clippers, faire de miracles…

– Fin de l’aventure pour Golden State. Phoenix file en playoffs pour défier le Thunder quand Steve Kerr et ses joueurs sont en vacances. Plombés par les blessures graves de certains cadres (Jimmy Butler, Moses Moody), les Californiens ont fait ce qu’ils ont pu mais ce groupe avait beaucoup de limites. C’est peut-être l’heure des grands travaux cet été.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.