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Pas de nouveau miracle, les Warriors tombent à Phoenix

Publié le 18/04/2026 à 7:23 Twitter Facebook

NBA – Direction les playoffs et le premier tour face au Thunder pour les Suns, après un match réussi contre Stephen Curry et sa bande (111-96).

Les Warriors pouvaient difficilement moins bien démarrer cette rencontre, en encaissant un 13-2 dès le début, avec de la maladresse et un enchaînement de ballons perdus. Les Suns, eux, trouvent la cible à 3-pts et finissent ce premier quart-temps sur un 9-0. Un premier acte à oublier pour Stephen Curry et ses coéquipiers (33-15). Ils répondent dès les premiers instants du deuxième, avec un 12-2. Cette fois, ce sont les joueurs de Phoenix qui sont aphones.

Brandin Podziemski réalise une bonne séquence, mais Jalen Green répond avec un gros panier primé pour conclure cette première période (50-45). Chacun a eu son quart-temps jusqu’alors. L’arrière des Suns continue son show au retour des vestiaires, en enfilant les shoots derrière l’arc. Cela permet à Phoenix de garder la distance avant le dernier virage (78-69).

Dans le dernier quart-temps, on attend Stephen Curry et le meneur de jeu de Golden State est bien là, avec deux tirs à 3-pts. En face, on a des réponses, toujours avec Green, puis avec Devin Booker, auteur de deux tirs à mi-distance qui font du bien. Loin au score, les Warriors insistent à 3-pts, sans réussite. Et avec quelques derniers paniers primés, notamment de Jordan Goodwin, les Suns valident leur succès et leur place en playoffs (111-96).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La performance de Jalen Green. Avec 36 points à 14/20 au shoot dont 8/14 à 3-pts, 6 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 interception, l’ancien scoreur de Houston a été le meilleur joueur de ce « play-in ». Il n’a rien forcé et ses paniers ont constamment fait mal aux Warriors.

– Une attaque des Warriors en souffrance. Vingt ballons perdus, seulement 10 points en contre-attaque, 11/33 à 3-pts : Golden State a peiné pour marquer des points. Beaucoup de passes ont été ratées, interceptées, et la circulation a parfois été pénible, ce qui n’a pas permis de s’offrir de bons shoots. La faute en grande partie à la bonne défense de Phoenix. Et avec un 4/16 au shoot, Stephen Curry n’a pas pu, cette fois et contrairement au match contre les Clippers, faire de miracles…

– Fin de l’aventure pour Golden State. Phoenix file en playoffs pour défier le Thunder quand Steve Kerr et ses joueurs sont en vacances. Plombés par les blessures graves de certains cadres (Jimmy Butler, Moses Moody), les Californiens ont fait ce qu’ils ont pu mais ce groupe avait beaucoup de limites. C’est peut-être l’heure des grands travaux cet été.

Phoenix Suns / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Green 40 14/20 8/14 0/0 1 5 6 4 3 2 2 3 22 36 43
Devin Booker 42 5/12 0/4 10/10 0 6 6 8 4 1 1 0 25 20 27
Jordan Goodwin 34 7/11 4/7 1/1 4 5 9 2 1 6 1 0 17 19 31
Dillon Brooks 30 4/14 3/8 2/2 1 0 1 4 4 0 5 0 21 13 3
Oso Ighodaro 26 4/6 0/0 2/2 2 4 6 1 2 1 1 1 -1 10 16
Royce O'Neale 26 4/11 3/10 0/0 0 2 2 1 5 0 1 0 -4 11 6
Collin Gillespie 17 1/2 0/1 0/0 1 1 2 2 1 1 1 0 -7 2 5
Khaman Maluach 5 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1
Amir Coffey 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Rasheer Fleming 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Haywood Highsmith 10 0/3 0/3 0/0 0 1 1 1 2 2 0 0 8 0 1
Ryan Dunn 7 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0 0
Jamaree Bouyea 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 1
Total 39/81 18/49 15/15 9 27 36 23 23 14 12 4 111
Golden State Warriors / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandin Podziemski 39 9/17 3/5 2/3 3 7 10 0 2 1 4 0 -5 23 21
Stephen Curry 36 4/16 3/10 6/6 0 4 4 4 1 2 4 0 -13 17 11
Kristaps Porzingis 15 3/5 2/3 3/4 0 1 1 0 1 0 3 0 -22 11 6
Gui Santos 30 4/8 0/3 1/2 4 2 6 4 4 1 2 0 -8 9 13
Draymond Green 36 2/4 0/2 1/2 0 2 2 6 6 1 5 0 -13 5 6
De'Anthony Melton 28 5/10 2/4 4/4 3 5 8 3 0 0 1 0 -9 16 21
Al Horford 26 3/8 1/4 2/2 1 4 5 2 1 0 1 0 -3 9 10
Gary Payton II 26 2/4 0/1 0/0 1 2 3 3 4 0 0 0 -10 4 8
Pat Spencer 1 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Charles Bassey 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Seth Curry 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Will Richard 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 33/74 11/33 19/23 12 27 39 22 19 5 20 0 96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL121
CHA90
PHO111
GSW96

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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