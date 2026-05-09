Draft 2026 : qui représentera les 14 franchises NBA à la « lottery » ?

Quarante-huit heures avant le grand tirage au sort, la NBA a publié la liste des représentants des 14 « lottery teams » en lice pour décrocher le premier choix de la Draft 2026. Comme chaque année, des personnalités d’hier et d’aujourd’hui ont été conviées pour porter chance à leurs franchises respectives.
Ainsi, sur scène, plusieurs anciennes gloires défendront les couleurs de leur ancienne franchise comme John Wall pour Washington, Vince Carter pour Brooklyn, Rolando Blackman pour Dallas, Toni Kukoc pour Chicago et Alonzo Mourning pour Miami.
À Atlanta et Sacramento, ce sont les GM Onsi Saleh et Scott Perry qui monteront sur l’estrade. Golden State enverra son assistant GM Larry Harris, Oklahoma City son ancien intérieur Nick Collison, et Milwaukee la fille de l’un des propriétaires, Mallory Edens.
Les Mavericks supersticieux
Trois joueurs en activité essaieront de porter chance à leur équipe avec T.J. McConnell (Indiana), Keyonte George (Utah) et Kon Knueppel (Charlotte).
Dans la salle de la « lottery », les dirigeants seront aux manettes avec Joe Tsai (Brooklyn), Sam Presti (OKC), Zach Kleiman (Memphis), Austin Ainge (Utah) ou encore Michael Winger (Washington).
À noter que les Mavericks rejouent leur carte porte-bonheur de 2025 : Rolando Blackman et l’assistant GM Matt Riccardi reviennent ensemble, un an après avoir décroché le premier choix qui leur avait permis de drafter Cooper Flagg. Les Clippers, eux, n’auront aucun représentant sur scène puisque leur premier tour partira à Oklahoma City. Seul leur directeur exécutif Rishabh Desai sera présent en coulisses.
- Washington Wizards
- Sur scène : John Wall
- Salle de tirage : Michael Winger (président)
- Indiana Pacers
- Sur scène : T.J. McConnell
- Salle de tirage : Ted Wu (vice-président)
- Brooklyn Nets
- Sur scène : Vince Carter
- Salle de tirage : Joe Tsai (propriétaire)
- Utah Jazz
- Sur scène : Keyonte George
- Salle de tirage : Austin Ainge (président)
- Sacramento Kings
- Sur scène : Scott Perry (general manager)
- Salle de tirage : John Kehriotis (actionnaire minoritaire)
- Memphis Grizzlies
- Sur scène : Tayshaun Prince (vice-président)
- Salle de tirage : Zach Kleiman (président)
- Atlanta Hawks
- Sur scène : Onsi Saleh (general manager)
- Salle de tirage : Daniel Starkman (vice-président)
- Dallas Mavericks
- Sur scène : Rolando Blackman
- Salle de tirage : Matt Riccardi (assistant GM)
- Chicago Bulls
- Sur scène : Toni Kukoc
- Salle de tirage : Chigozie Umeadi (directeur exécutif)
- Milwaukee Bucks
- Sur scène : Mallory Edens (représentante des propriétaires)
- Salle de tirage : Dave Dean (vice-président)
- Golden State Warriors
- Sur scène : Larry Harris (assistant GM)
- Salle de tirage : Raymond Ridder (vice-président)
- Oklahoma City Thunder
- Sur scène : Nick Collison
- Salle de tirage : Sam Presti (vice-président / GM)
- Miami Heat
- Sur scène : Alonzo Mourning
- Salle de tirage : Adam Simon (assistant GM)
- Charlotte Hornets
- Sur scène : Kon Knueppel
- Salle de tirage : Jake Stone (assistant du président)