Draft 2026 : qui représentera les 14 franchises NBA à la « lottery » ?

Quarante-huit heures avant le grand tirage au sort, la NBA a publié la liste des représentants des 14 « lottery teams » en lice pour décrocher le premier choix de la Draft 2026. Comme chaque année, des personnalités d’hier et d’aujourd’hui ont été conviées pour porter chance à leurs franchises respectives.

Ainsi, sur scène, plusieurs anciennes gloires défendront les couleurs de leur ancienne franchise comme John Wall pour Washington, Vince Carter pour Brooklyn, Rolando Blackman pour Dallas, Toni Kukoc pour Chicago et Alonzo Mourning pour Miami.

À Atlanta et Sacramento, ce sont les GM Onsi Saleh et Scott Perry qui monteront sur l’estrade. Golden State enverra son assistant GM Larry Harris, Oklahoma City son ancien intérieur Nick Collison, et Milwaukee la fille de l’un des propriétaires, Mallory Edens.

Les Mavericks supersticieux

Trois joueurs en activité essaieront de porter chance à leur équipe avec T.J. McConnell (Indiana), Keyonte George (Utah) et Kon Knueppel (Charlotte).

Dans la salle de la « lottery », les dirigeants seront aux manettes avec Joe Tsai (Brooklyn), Sam Presti (OKC), Zach Kleiman (Memphis), Austin Ainge (Utah) ou encore Michael Winger (Washington).

À noter que les Mavericks rejouent leur carte porte-bonheur de 2025 : Rolando Blackman et l’assistant GM Matt Riccardi reviennent ensemble, un an après avoir décroché le premier choix qui leur avait permis de drafter Cooper Flagg. Les Clippers, eux, n’auront aucun représentant sur scène puisque leur premier tour partira à Oklahoma City. Seul leur directeur exécutif Rishabh Desai sera présent en coulisses.