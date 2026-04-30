John Wall revient à Washington… pour aider l’université Howard

John Wall n’a pas vraiment quitté Washington. Quelques mois après avoir (officiellement) annoncé sa retraite, l’ancien visage des Wizards revient dans la capitale, mais cette fois loin des parquets NBA : il devient en effet président des opérations basket de l’université Howard.

Selon ESPN, le quintuple All-Star va travailler au développement global du programme, aux côtés du coach Kenny Blakeney et du GM Daniel Marks. Son rôle sera très concret : gestion de l’effectif, recrutement, portail des transferts, dossiers NIL, relations avec les agents et accompagnement des joueurs… L’ancien premier choix de la Draft 2010 a d’ailleurs déjà participé à des réunions d’équipe et à l’évaluation de recrues.

Le lien s’est noué le 31 janvier, lorsque John Wall avait été invité comme « capitaine d’honneur » des Bison. Ce jour-là, il aurait expliqué à l’université son envie, à terme, de devenir dirigeant NBA.

Comme Stephen Curry, Trae Young ou Patty Mills

Howard disposait justement d’un poste taillé pour ce type de transition. Pour John Wall, c’est en tout cas un retour aux sources. C’est ainsi à Washington qu’il a bâti l’essentiel de sa carrière, de 2010 à 2020, incarnant les Wizards pendant une décennie avant d’entamer sa reconversion comme consultant pour Amazon Prime.

Pour Howard, université HBCU majeure, cette arrivée est un signal fort dans un basket universitaire où la construction d’un effectif est de plus en plus complexe. Avec son vécu de star NBA et son ancrage local, John Wall peut apporter une crédibilité immédiate à un programme qui veut grandir dans la nouvelle économie NCAA.

John Wall s’inscrit ainsi dans une vraie tendance en NCAA. Avant lui, Stephen Curry était devenu assistant GM à Davidson, Trae Young avait accepté un rôle similaire à Oklahoma, tandis que Patty Mills a été nommé GM à Hawaï. Dans un basket universitaire transformé par le NIL et le portail des transferts, les programmes cherchent désormais à s’appuyer sur le réseau, l’image et l’expérience de stars NBA pour séduire et accompagner les joueurs.